―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　三井海洋 <6269>
　25年12月期の連結最終利益を従来予想の427億円→520億円(前期は348億円)に22.0％上方修正し、増益率が22.5％増→49.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5805> ＳＷＣＣ 　　　東Ｐ 　 +36.60 　 11/12　　上期　　　 59.30
<2413> エムスリー 　　東Ｐ 　 +24.00 　 11/12　　上期　　　 26.16
<6269> 三井海洋 　　　東Ｐ 　 +22.65 　 11/12　　　3Q　　　 42.90
<4980> デクセリ 　　　東Ｐ 　 +20.46 　 11/12　　上期　　　-12.16
<7202> いすゞ 　　　　東Ｐ 　 +16.87 　 11/12　　上期　　　-14.82

<7242> カヤバ 　　　　東Ｐ 　 +16.24 　 11/12　　上期　　　170.51
<3788> ＧＭＯ－ＧＳ 　東Ｐ 　 +15.67 　 11/12　　　3Q　　　 13.66
<4323> 日シス技術 　　東Ｐ 　 +14.63 　 11/12　　上期　　　 59.70
<4275> カーリット 　　東Ｐ 　 +13.26 　 11/12　　上期　　　 19.90
<6560> ＬＴＳ 　　　　東Ｐ 　 +12.91 　 11/12　　　3Q　　　 15.35

<7762> シチズン 　　　東Ｐ 　 +11.17 　 11/12　　上期　　　 32.05
<5142> アキレス 　　　東Ｐ　　 +8.82 　 11/12　　上期　　　　黒転
<8551> 北日銀 　　　　東Ｐ　　 +8.80 　 11/12　　上期　　　　3.69
<8591> オリックス 　　東Ｐ　　 +6.77 　 11/12　　上期　　　 52.33
<3302> 帝繊維 　　　　東Ｐ　　 +6.74 　 11/12　　　3Q　　　 29.59

<4008> 住友精化 　　　東Ｐ　　 +6.72 　 11/12　　上期　　　 17.98
<4587> ペプドリ 　　　東Ｐ　　 +6.60 　 11/12　　　3Q　　　　赤転
<1808> 長谷工 　　　　東Ｐ　　 +6.41 　 11/12　　上期　　　　8.46
<6272> レオン 　　　　東Ｐ　　 +6.39 　 11/12　　上期　　　 -6.27
<5714> ＤＯＷＡ 　　　東Ｐ　　 +6.19 　 11/12　　上期　　　-42.16

<5110> 住友ゴ 　　　　東Ｐ　　 +6.03 　 11/12　　　3Q　　　427.09
<2410> キャリアデザ 　東Ｐ　　 +6.02 　 11/12　本決算　　　 18.45
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　東Ｐ　　 +6.01 　 11/12　　上期　　　 70.80
<2501> サッポロＨＤ 　東Ｐ　　 +5.80 　 11/12　　　3Q　　　 -1.22
<7554> 幸楽苑 　　　　東Ｐ　　 +5.47 　 11/12　　上期　　　 87.10

<7936> アシックス 　　東Ｐ　　 +5.10 　 11/12　　　3Q　　　 41.03
<3673> ブロドリーフ 　東Ｐ　　 +4.86 　 11/12　　　3Q　　　344.03
<7280> ミツバ 　　　　東Ｐ　　 +4.60 　 11/12　　上期　　　 17.11
<7226> 極東開発 　　　東Ｐ　　 +4.22 　 11/12　　上期　　　 38.02
<2124> ジェイエイシ 　東Ｐ　　 +4.07 　 11/12　　　3Q　　　 35.70

<6071> ＩＢＪ 　　　　東Ｐ　　 +3.99 　 11/12　　　3Q　　　 50.63
<2384> ＳＢＳＨＤ 　　東Ｐ　　 +3.26 　 11/12　　　3Q　　　 27.89
<5981> 東京綱 　　　　東Ｐ　　 +2.99 　 11/12　　上期　　　 23.71
<9621> 建設技研 　　　東Ｐ　　 +2.91 　 11/12　　　3Q　　　-11.04
<1762> 高松グループ 　東Ｐ　　 +2.88 　 11/12　　上期　　　262.45

<8051> 山善 　　　　　東Ｐ　　 +2.81 　 11/12　　上期　　　 54.92
<3984> ユーザーロカ 　東Ｐ　　 +2.79 　 11/12　　　1Q　　　 23.41
<429A> テクセンド 　　東Ｐ　　 +2.77 　 11/12　　上期　　　-12.77
<6197> ソラスト 　　　東Ｐ　　 +2.58 　 11/12　　上期　　　　1.79
<4396> システムサポ 　東Ｐ　　 +2.48 　 11/12　　　1Q　　　 42.12

<8151> 東陽テク 　　　東Ｐ　　 +2.38 　 11/12　本決算　　　 86.40
<6615> ＵＭＣエレ 　　東Ｐ　　 +2.21 　 11/12　　上期　　　　黒転
<9622> スペース 　　　東Ｐ　　 +2.03 　 11/12　　　3Q　　　 31.44
<5108> ブリヂストン 　東Ｐ　　 +1.75 　 11/12　　　3Q　　　-23.05
<3817> ＳＲＡＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.59 　 11/12　　上期　　　 27.56

<1662> 石油資源 　　　東Ｐ　　 +1.57 　 11/12　　上期　　　 27.59
<6788> 日本トリム 　　東Ｐ　　 +1.43 　 11/12　　上期　　　-14.01
<9147> ＮＸＨＤ 　　　東Ｐ　　 +1.37 　 11/12　　　3Q　　　-14.20
<6850> チノー 　　　　東Ｐ　　 +1.32 　 11/12　　上期　　　-16.01
<5105> ＴＯＹＯ 　　　東Ｐ　　 +1.14 　 11/12　　　3Q　　　 -9.12

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース