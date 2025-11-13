決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 三井Ｅ＆Ｓ、アシックス、テクセンド (11月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 三井海洋 <6269>
25年12月期の連結最終利益を従来予想の427億円→520億円(前期は348億円)に22.0％上方修正し、増益率が22.5％増→49.4％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ +36.60 11/12 上期 59.30
<2413> エムスリー 東Ｐ +24.00 11/12 上期 26.16
<6269> 三井海洋 東Ｐ +22.65 11/12 3Q 42.90
<4980> デクセリ 東Ｐ +20.46 11/12 上期 -12.16
<7202> いすゞ 東Ｐ +16.87 11/12 上期 -14.82
<7242> カヤバ 東Ｐ +16.24 11/12 上期 170.51
<3788> ＧＭＯ－ＧＳ 東Ｐ +15.67 11/12 3Q 13.66
<4323> 日シス技術 東Ｐ +14.63 11/12 上期 59.70
<4275> カーリット 東Ｐ +13.26 11/12 上期 19.90
<6560> ＬＴＳ 東Ｐ +12.91 11/12 3Q 15.35
<7762> シチズン 東Ｐ +11.17 11/12 上期 32.05
<5142> アキレス 東Ｐ +8.82 11/12 上期 黒転
<8551> 北日銀 東Ｐ +8.80 11/12 上期 3.69
<8591> オリックス 東Ｐ +6.77 11/12 上期 52.33
<3302> 帝繊維 東Ｐ +6.74 11/12 3Q 29.59
<4008> 住友精化 東Ｐ +6.72 11/12 上期 17.98
<4587> ペプドリ 東Ｐ +6.60 11/12 3Q 赤転
<1808> 長谷工 東Ｐ +6.41 11/12 上期 8.46
<6272> レオン 東Ｐ +6.39 11/12 上期 -6.27
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ +6.19 11/12 上期 -42.16
<5110> 住友ゴ 東Ｐ +6.03 11/12 3Q 427.09
<2410> キャリアデザ 東Ｐ +6.02 11/12 本決算 18.45
<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 東Ｐ +6.01 11/12 上期 70.80
<2501> サッポロＨＤ 東Ｐ +5.80 11/12 3Q -1.22
<7554> 幸楽苑 東Ｐ +5.47 11/12 上期 87.10
<7936> アシックス 東Ｐ +5.10 11/12 3Q 41.03
<3673> ブロドリーフ 東Ｐ +4.86 11/12 3Q 344.03
<7280> ミツバ 東Ｐ +4.60 11/12 上期 17.11
<7226> 極東開発 東Ｐ +4.22 11/12 上期 38.02
<2124> ジェイエイシ 東Ｐ +4.07 11/12 3Q 35.70
<6071> ＩＢＪ 東Ｐ +3.99 11/12 3Q 50.63
<2384> ＳＢＳＨＤ 東Ｐ +3.26 11/12 3Q 27.89
<5981> 東京綱 東Ｐ +2.99 11/12 上期 23.71
<9621> 建設技研 東Ｐ +2.91 11/12 3Q -11.04
<1762> 高松グループ 東Ｐ +2.88 11/12 上期 262.45
<8051> 山善 東Ｐ +2.81 11/12 上期 54.92
<3984> ユーザーロカ 東Ｐ +2.79 11/12 1Q 23.41
<429A> テクセンド 東Ｐ +2.77 11/12 上期 -12.77
<6197> ソラスト 東Ｐ +2.58 11/12 上期 1.79
<4396> システムサポ 東Ｐ +2.48 11/12 1Q 42.12
<8151> 東陽テク 東Ｐ +2.38 11/12 本決算 86.40
<6615> ＵＭＣエレ 東Ｐ +2.21 11/12 上期 黒転
<9622> スペース 東Ｐ +2.03 11/12 3Q 31.44
<5108> ブリヂストン 東Ｐ +1.75 11/12 3Q -23.05
<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ +1.59 11/12 上期 27.56
<1662> 石油資源 東Ｐ +1.57 11/12 上期 27.59
<6788> 日本トリム 東Ｐ +1.43 11/12 上期 -14.01
<9147> ＮＸＨＤ 東Ｐ +1.37 11/12 3Q -14.20
<6850> チノー 東Ｐ +1.32 11/12 上期 -16.01
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ +1.14 11/12 3Q -9.12
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
