³Ð¤¨¤¿¤é°ìÀ¸»È¤¨¤Þ¤¹¡ª¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ëÀµ¤·¤¤Èý¤ÎÉÁ¤Êý¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë
POINT¡¡§Èý¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃÎ¤ë
Èý¤òÉÁ¤¯Á°¤Ë¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î´é¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ø²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ù¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¦ÈýÆ¬¡§¾®É¡¤Î±ú¤ß¤Î±äÄ¹Àþ¾å
¡¦Èý»³¡§¹õÌÜ¤Î³°Â¦¤ÈÌÜ¿¬¤ÎÃæ´Ö
¡¦Èý¿¬¡§ÌÜ¿¬¤Î±Æ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤«¤é2¡Á3mm³°Â¦
¤³¤Î3ÅÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÇÈþ¤·¤¤Èý¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
POINT¢¡§¥Ù¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¤òÀ°¤¨¤ÆÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹
Èý¤Î·Á¤ò·è¤á¤ë¡È³°ÏÈ¡É¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
Èý²¼¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç·Ú¤¯¥¬¥¤¥É¤òºî¤ê¡¢¾å¥é¥¤¥ó¤âÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èý¿¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌÓÊÂ¤ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¡£
ÈýÆ¬¤ÏÇö¤¯¡¢Èý»³¡ÁÈý¿¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¯¤È¼«Á³¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
POINT£¡§¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥é¥¤¥ó¤ò´ð½à¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç·ä´Ö¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥·¤ÏÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¤ÈÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¥³¥Ä¡£
¤³¤Î¤È¤¤âÈý¿¬¤«¤é½ç¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¾è¤»¡¢ÈýÆ¬¡ÁÈý»³¤Ï¹µ¤¨¤á¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´°À®¡ª
Èý¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ï²«¶âÈæ¤È¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤¿¤ÀÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À°¤¨¤ë°Õ¼±¤Ç¡¢ÈþÈý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£