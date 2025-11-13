乃木坂46井上和（いのうえ・なぎ＝20）が、ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）の3代目パーソナリティーに就任したことを13日未明の生放送で発表し、涙した。グループから卒業する久保史緒里（24）から引き継ぎ、12月3日深夜の放送からパーソナリティーを務める。

井上は番組後半にパーソナリティー就任を報告。2週間ほど前に伝えられたという。「ウソだろと思いましたし…」と振り返り、「本当に、久保さんの後、しんどいです。何を取り繕っても、バレるし、隠さず言うと、ツラいっす」と笑いを交えつつも率直に吐露した。22年2月から3年9カ月間2代目パーソナリティーとして出演してきた先輩の久保からバトンを渡されるプレッシャーを明かした。

「（番組）始まる前に泣きそうでした。どうしようかと思って。ここに来たら実感しはじめちゃって…」とこぼすと、久保からは「泣け、泣け。私なんて、ここでいっぱい泣いてきたんだよ。なんとかなるんだよ」と温かくフォローされた。

井上は涙しつつ「私、エゴサするほうじゃないんですよ。今まで自分になるなんて思ってなかったから、（パーソナリティーが）誰になるんだろうワクワク、とか思っていたんですよ。で、調べてみたんです。次のオールナイトニッポンの（後任）予想、って。だーれも、私の名前言っていなくて…。いろんな子の名前も出ていたので、その子の名前挙げていた方に申し訳なくて、ごめんねって…」と告白した。

井上は、24年1月からTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」の番組内コーナー「乃木坂LOCKS!」のレギュラーも務めている。

久保からは「頑張ってほしいよ。私も2代目ってことで、先代から受け継いできましたから。とにかく楽しく自由にやっちゃってください」と激励された。

同番組は19年4月からスタート。当時乃木坂46のメンバーだった新内眞衣（33）が初代パーソナリティーを務めた。新内のグループ卒業に伴い、22年2月から久保にバトンタッチし2代目パーソナリティーとして3年9カ月間出演してきた。なお16年3月から同番組開始前の3年間は、水曜深夜3時からの枠で「乃木坂46 新内眞衣のオールナイトニッポン0（ZERO）」が放送されていた。

久保が2代目パーソナリティーとして出演するのは、自身の卒業コンサート初日公演を開催する11月26日深夜の放送回がラストとなる。番組内では、新曲「ビリヤニ」（26日発売）に久保のソロ曲が収録されることも発表された。同曲は19日深夜の放送で初オンエアされるという。また、12月24日から25日に放送される、サンドウィッチマンがメインパーソナリティーを務める「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」で久保がアシスタントを務めることも報告した。

井上は神奈川県横浜市出身。22年2月に5期生として乃木坂46に加入。23年8月リリースのシングル「おひとりさま天国」で初めて表題曲センターを務めた。24年4月からファッション誌「non−no」の専属モデル。同8月発売のシングル「チートデイ」でもセンター、今年3月リリースの「ネーブルオレンジ」では同期の中西アルノ（22）とダブルセンターを務めた。