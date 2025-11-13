すぐ売り切れるやつだわ…！これが200円ってめちゃお得♡ミニサイズだけど便利な棚

ダイソーの収納グッズがかなり進化していました。なんと、引き出しが6個も付いたミニサイズの棚が、220円（税込）で販売されているのを発見！お得なだけでなく細かい部分まで工夫されていて、ノンストレスで使える優れもの。コスメやアクセサリーなどの収納に便利です！これは売り切れが早そうな予感がします♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ミニ引き出し

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480610368

これで200円はお得でしかない！ダイソーの『ミニ引き出し』が優秀すぎる♡

収納グッズが充実しているダイソーですが、引き出し系グッズが進化していました！

今回ご紹介するのは『ミニ引き出し』。引き出しがたっぷり付いている、ミニサイズの棚です。

引き出し付きの収納グッズはダイソーでも販売されていますが、引き出しが1つ付いた商品は100円で販売されているものが多い印象です。しかし、こちらは引き出しが6個も付いて220円（税込）と、かなりお手頃です！

本体はアイボリーのようなカラーで、外側からはごちゃついて見えないのが嬉しいポイント！

引き出しは中身が一目でわかる透明素材なので、正面から見ると引き出しを開けなくても何が入っているか確認できます。

引き出しは取っ手付きで持ちやすく、引っ掛かることなくスムーズに引き出せます。

さらに、ストッパー付きなので、引き出しが程よい位置で止まってくれる仕様なのも高評価ポイント。

ストッパーが無いと、急いでいるときなどにちょっとした拍子で引き出しが外れてしまうことも…。

この仕様だと、ストレスなく使えていいなと思いました！

コスメやアクセサリーなどの収納にちょうどいいサイズ感♡

デスクの上や、ドレッサーの横などに置くのにちょうど良いサイズ感です。

棚やデスク、洗面台下などのデッドスペースを活用するのにもぴったり！

今回は、毎日使用する1軍コスメを収納してみました。

アイシャドウやチーク、リップなどのポイントメイクのコスメを収納するのに大活躍！

大きなパレットや下地のチューブ、ファンデーションのボトルなどはさすがに入りませんが、種類ごとに分けて収納できて便利です。

特に、リップがすっぽり入るサイズ感なのが感動しました♡

アクセサリーの収納にもおすすめです。

小さなピアスやリングを収納しやすいよう、スポンジなどをカットして入れるなどしてアレンジしてもいいかもしれません。

他にも、ネイルグッズ、ハンドメイドパーツ、カプセルトイなどの収納にも良さそうです。

今回は、ダイソーの『ミニ引き出し』をご紹介しました。

このクオリティで220円（税込）は、正直お得でしかないと思いました！売り切れが早そうなので、気になった方はお早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。