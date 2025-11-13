待望の専用きた！「なんでないの？」ってずっと思ってた100均スポンジ
商品情報
商品名：1day 使い切りバススポンジ
価格：￥110（税込）
内容量：8P
販売ショップ：セリア
JANコード：4968951221393
これをずっと探してた！セリアの『1day 使い切りバススポンジ』
使い切りタイプのスポンジは衛生的で便利。でも、この手の商品はなぜかキッチン用ばかり…。
筆者は「お風呂用もあったらいいのにな」とずっと思っていました。お風呂場の排水溝は汚れがたまりやすい上、キッチンよりも髪の毛やぬめりが気になります。
そんな悩みをセリアが解決してくれました！『1day 使い切りバススポンジ』は、キッチン用スポンジよりも長さがあり、サイズも大きめでお風呂場の掃除にぴったりのアイテム。
探し求めていた商品を見つけて大歓喜です！筆者が訪れた店舗では、清掃グッズ売り場に並んでいました。
1枚ずつちぎって使うタイプで、4枚に繋がったものが2セット入っています。
手のひら大で、1枚の厚みは薄すぎず厚すぎず、扱いやすいです。
粗目の無膜スポンジで水切れが良く、空気の含みも良くて泡立ち良好です。
1枚で浴室をピカピカに掃除できる！使用後はポイッと捨てられるから手間要らず！
洗面台や浴槽などの広い面の掃除は、手のひら全体を押し当てるようにすると、力を込めてゴシゴシ洗えます。薄いのでフチの部分などにもフィットさせやすいですよ。
蛇口やシャワーヘッドなどの複雑な形状も洗いやすいです。
薄さを活かして、シャワーホースを包むようにして洗えるのがGOOD！
タイルの溝や小さな段差部分にも対応でき、隅々までキレイにできます。
お風呂場を徹底的に掃除して、最後は排水溝を洗ってからポイッと捨てられるのでラクチンです。
今回はセリアの『1day 使い切りバススポンジ』をご紹介しました。スポンジはさっと洗って、干せばすぐ乾きます。保管の際の衛生面の不安も少ないです。
何より、汚れたら取り替えていつでも清潔に使えるのが嬉しい！お風呂用の使い捨てスポンジをお探しの方は、ぜひセリアで探してみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。