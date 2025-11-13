待望の専用きた！「なんでないの？」ってずっと思ってた100均スポンジ

使い終わったらポイッと捨てられる、使い捨てタイプのスポンジ。キッチン用はよく見かけますが、お風呂場用のスポンジも欲しいなと思ってました。浴槽などの広い面を洗いやすく、蛇口などの入り組んだ部分も洗いやすい優秀アイテムをセリアで見つけたのでご紹介します！粗目の無膜スポンジで泡立ち良好、水切れ抜群です！

商品情報

商品名：1day 使い切りバススポンジ

価格：￥110（税込）

内容量：8P

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951221393

これをずっと探してた！セリアの『1day 使い切りバススポンジ』

使い切りタイプのスポンジは衛生的で便利。でも、この手の商品はなぜかキッチン用ばかり…。

筆者は「お風呂用もあったらいいのにな」とずっと思っていました。お風呂場の排水溝は汚れがたまりやすい上、キッチンよりも髪の毛やぬめりが気になります。

そんな悩みをセリアが解決してくれました！『1day 使い切りバススポンジ』は、キッチン用スポンジよりも長さがあり、サイズも大きめでお風呂場の掃除にぴったりのアイテム。

探し求めていた商品を見つけて大歓喜です！筆者が訪れた店舗では、清掃グッズ売り場に並んでいました。

1枚ずつちぎって使うタイプで、4枚に繋がったものが2セット入っています。

手のひら大で、1枚の厚みは薄すぎず厚すぎず、扱いやすいです。

粗目の無膜スポンジで水切れが良く、空気の含みも良くて泡立ち良好です。

1枚で浴室をピカピカに掃除できる！使用後はポイッと捨てられるから手間要らず！

洗面台や浴槽などの広い面の掃除は、手のひら全体を押し当てるようにすると、力を込めてゴシゴシ洗えます。薄いのでフチの部分などにもフィットさせやすいですよ。

蛇口やシャワーヘッドなどの複雑な形状も洗いやすいです。

薄さを活かして、シャワーホースを包むようにして洗えるのがGOOD！

タイルの溝や小さな段差部分にも対応でき、隅々までキレイにできます。

お風呂場を徹底的に掃除して、最後は排水溝を洗ってからポイッと捨てられるのでラクチンです。

今回はセリアの『1day 使い切りバススポンジ』をご紹介しました。スポンジはさっと洗って、干せばすぐ乾きます。保管の際の衛生面の不安も少ないです。

何より、汚れたら取り替えていつでも清潔に使えるのが嬉しい！お風呂用の使い捨てスポンジをお探しの方は、ぜひセリアで探してみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。