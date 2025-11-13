米メディアが報道

2028年ロサンゼルス五輪（LA28）組織委員会は12日（日本時間13日）、競技の修正スケジュールを発表した。野球競技は開会式前日の2028年7月13日（同14日）に開始されることになった。この変更は、米大リーグ（MLB）が選手の出場を認める方向に進んでいる兆候と見られており、米紙はドジャースの大谷翔平投手らの出場を期待した。

米紙「ロサンゼルス・タイムズ」は「LA28の日程調整がMLBの五輪への選手派遣に道を開く」との見出しでビル・シャイキン記者の署名記事を掲載。「2028年五輪の先頭打者：ショウヘイ・オオタニ、場所はドジャースタジアム。次の打者は：五輪聖火の点灯。LA28組織委員会が水曜日に発表した修正スケジュールに基づくと、ロサンゼルス大会はこのようになる可能性がある」と伝えた。

新たなスケジュールでは、野球競技は開会式翌日ではなく、前日の7月13日（木）に開始される。記事によると、MLBは伝統的にオールスターを火曜日に開催しており、28年はロサンゼルスと同じカリフォルニア州にあるサンフランシスコ開催の可能性が高いという。7月11日（火）に球宴を行い、その2日後に五輪競技開始。19日までに終了する予定で、レギュラーシーズンは球宴の翌週末に再開できる見込みだ。

過去の五輪ではMLBがシーズンの中断を拒否したため、米国を含む多くの国がマイナー選手や大学生中心のチーム構成となっていた。MLBは28年についても、五輪のためにオールスターを中止するつもりはなかったという。しかし、記録的な世界的注目を集めたワールドシリーズなどを背景に、MLBが五輪を欠場することは「世界的なマーケティングの絶好の機会」を逃すことになると同紙は指摘した。

記事によると、LA28、MLB、MLB選手会の間で最終合意には至っていない。しかし、MLBのロブ・マンフレッドコミッショナーは7月、LA28が開会式翌日に野球を始めると発表した際に日程変更を交渉。同氏は球宴を通常通り開催し、162試合をこなしつつ、より長い中断期間を設けることは「大幅な譲歩が必要だが、可能だ」と語っていた。同紙は「それが今、現実味を帯びてきたようだ」と結んでいる。



（THE ANSWER編集部）