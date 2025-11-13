「優しい言葉をかければ金を出してくれるATMとでも思っていたのだろう」

男児性器盗撮、大麻クッキー、トマト泥棒…ナニワ教員の呆れた“多種多様”懲戒処分理由

被害に遭った20代女性は、その悔しい思いを捜査員にこう吐露したという。

ホストクラブで多額の売掛金を背負わされた女性をソープランドなど性風俗店に斡旋したとして、大阪府警生活安全特別捜査隊は5日、スカウト会社「オフィスSAM」経営者の山本慎二（35）と職業紹介業の草本竜世（29）両容疑者、ホスト3人を含む計7人の男を職業安定法違反の疑いで逮捕した。

ホストらとのパイプ役だった草本容疑者は大阪・ミナミのホストから、「こんな女の子がいるんですけどどうですか？」と女性客を紹介されていた。2023年7月から昨年7月にかけ、山本らは女性客4人を茨城や名古屋、奈良の性風俗店に斡旋し、キックバックを受け取っていた。

20代被害女性は初回3000円の低料金で大阪市内のホストクラブに来店。席に着いたホストに「君を大切にするから」と耳元で囁かれ、高級シャンパンを注文するようになった。

その後も多額の請求が続き、キャバクラやガールズバーに勤務して支払ったが、ツケは増す一方で性風俗店で働かざるを得なくなった。

■1回の飲み代が400万円超えに…

別の30代女性は初回1000円のお試し価格で訪れた店舗で「応援して欲しい」とホストから懇願され、通い詰めるように。次第に請求額が増え、1回の飲み代が400万円以上に達することもあった。女性がなんとか全額工面すると、調子に乗ったホストは「借金してでも店で金を使ってくれ」「お金がないならパパ活して」「風俗店に行けばもっと稼げる」と、ますます要求をエスカレートさせた。

「パパ活だと自分で客を探す必要があるため、それほどの稼ぎにはならない。ホストは『風俗店やったら、向こうからお客さん来るんやからもっと稼げるやろ』と被害女性をそそのかし、スカウトに紹介していた。風俗店で働かされるようになった女性らは、いずれも一般の会社に勤める普通のOLだった。ホストは彼女らに『他の女の子もいるけど、最後は君を選びたいんだ』と甘言を弄して肉体関係を結び、メロメロにさせ、女性は言われるがままに風俗で稼いだ金を貢いでいた」（捜査事情通）

20代女性は「自分のことをお金を稼ぐ道具にしか見てなかったことが残念で悔しい。ホストと出会って人生が狂った。ホストもスカウトも許せない。私のような被害に遭った女性を救って欲しい」と口にしているという。

こんな連中に出会ったばかりに人生をメチャクチャにされ、悔やんでも悔やみきれないだろう。