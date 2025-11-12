Stellantisジャパン株式会社は、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid」に、黒を基調とした限定車「600 Hybrid Nero Cinema（ネロ チネマ）」を追加し、150台限定で2025年11月11日より発売した。

同モデルは、600シリーズ初のブラックボディを採用し、クラシカルで洗練された外観と、アイボリーのエコレザーを組み合わせた上質なインテリアが特長だ。スタイルと実用性を兼ね備えた同モデルとともに、新しいカーライフを楽しんでみてはいかがだろうか。

FIAT 600で初。黒のボディカラーをまとった限定車が登場 レトロでシックな魅力を放つ黒の限定色「Nero Cinema」 150台限定で、11月11日（火）より、全国のフィアット正規ディーラーにて発売

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、フィアットのコンパクトSUV 600 Hybridの限定車「600 Hybrid Nero Cinema（セイチェント ハイブリッド ネロ チネマ）」を、150台限定で、11月11日（火）より、全国のフィアット正規ディーラーにて発売します。メーカー希望小売価格は、4,410,000円（税込）です。



600 Hybridは、ひと目でわかるフィアットならではのスタイリッシュなイタリアンデザインに、クラストップレベルの高い燃費性能、そして充実した運転支援機能を備えたコンパクトSUVです。

低速時には100％電動走行も可能な新世代のハイブリッドシステムを搭載し、心地よい加速と滑らかな走りで快適な運転を実現しました。また、大容量のラゲッジスペースやハンズフリーで開くパワーリフトゲートなど、使いやすさにも進化を遂げ、デザイン性と走行性、そしてさらなる実用性を兼ね備えたモデルとして、今年5月の発売以来、好評を博しています。このたび、その600 Hybridに、初の黒色ボディが限定色で登場します。



黒の静けさが、街を動かす。― 「600 Hybrid Nero Cinema」は、その高い燃費性能を誇る600 Hybrid La Primaをベースに、モノクローム映画のワンシーンから抜け出してきたかのような、レトロでシックな内外装が特長の限定車です。落ち着いた黒の限定色「Nero Cinema」は、曲面を多用した600のボディラインと見事に調和し、クラシカルで洗練された印象をつくり出します。

インテリアには、外装の黒のボディカラーと美しいコントラストを描くよう、アイボリーのエコレザーあしらいました。さらに、センターコンソール パッド La Primaを標準装備することで、統一感と高い質感を実現しています。

黒の静けさの中に、イタリアの感性と確かな動力を感じられる一台です。

＜アイボリーのエコレザーをあしらったインテリア と センターコンソール パッド La Prima＞

商品ページURL：https://www.fiat-auto.co.jp/600hybrid/nero-cinema

フェアURL：https://www.fiat-jp.com/fair/fiat_2025_600h_NC/

FIATについて

FIAT（フィアット）は、1899年にイタリア・トリノで創業された、遊び心あふれるライフスタイルを提案し続ける自動車ブランドです。125年以上にわたり、イタリアンデザインの美しさと革新性を兼ね備えたモデルを数多く生み出しています。「人生をもっと楽しく、もっと自由に」をテーマに、日常に彩りを添えるモビリティブランドとして、これからも多様なライフスタイルに寄り添い続けます。

