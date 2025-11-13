3人組テクノポップユニット「Perfume（パフューム）」のあ〜ちゃん（36）が11月11日に自身のインスタグラムで一般男性との結婚を発表して以来、さまざまな臆測がファンや関係者の間で飛び交っている。

「お相手について、あ〜ちゃんは『互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑』と明かし、『昔からずっと友達』とも表現しています。かねて『ファンと結婚したい』と公言していたことを踏まえて『ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！』と喜んでいるのですが、大多数のファンにしてみれば、そんな熱愛報道も噂もありませんでしたし、祝福しつつ、驚いているようです。『恋愛禁止じゃなかったのか？』という意見も少なからずあがっています」とは、女性誌の芸能ライターだ。

「そんな彼女たちPerfumeは今年12月31日をもって、グループとしての『コールドスリープ』（活動休止）に入り、05年にメジャーデビューして約20年の活動に一度終止符を打ちます。そんな節目だからこそ、結婚に踏み切った可能性はあるでしょう。一方で、この情報化社会において、これだけ完璧ともいえる情報管理が徹底されていたと見られ、これは珍しいし、確かに凄い。私生活はどうしていたのか、どうなっていたのかと今さらながら、勘繰るファンがいたとしても、その気持ちは分かりますよ」（前出の芸能ライター）

■12月31日の「コールドスリープ」と“恋愛禁止”の相関関係

早速、芸能プロ関係者に聞くと、こう言った。

「Perfumeは公式に『恋愛禁止』というルールはないし、これまで自主的にでも、恋愛禁止にしているという話を聞いたこともありません。もっとも、デビューした当初はアイドル的なイメージで見られ、すべからく熱愛スキャンダルを避けていたことは十分に考えられます。3人がステージなどで見せるSFコンセプトのロボットイメージとは相いれないし、独自の世界観を追求するプロですから、そうしたイメージを何よりも大切にしてきたのは間違いないと思います。実際のところ、長年超多忙なスケジュールをこなし、プライベートな時間を取りづらかったでしょうし、活動休止発表によって、ようやく少し私生活も充実させて、そのことも隠さずにやっていこうという心境になっているのかもしれません」

となると、残る2人もゴールイン、もしくは交際発表などとなる可能性もあるか。

「かしゆか（樫野有香）、のっち（大本彩乃）も今年37歳です。かしゆかは音楽業界の交友関係も広く、恋愛や結婚にも前向きなのではないかという関係者もいます。のっち（大本彩乃）はストイックな性格で、何よりも仕事を優先してきたと思いますけど、今回の活動休止によって、プライベートにも変化があっても不思議じゃないでしょう」（前出の芸能プロ関係者）

ファンにしてみれば、落ち着かない日々が当分続くことになるのかもしれない。

