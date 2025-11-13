お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が今年8月に結婚した女優の二階堂ふみ（31）との新婚生活を語って、話題になっている。

カズレーザーは埼玉県立熊谷高校、二階堂ふみは都立八潮高校からそれぞれ同志社と慶応に進学

カズは11月11日に更新した「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」で結婚した感想を聞かれ、「（結婚前は）ほんと、興味本位でしたね。でも（結婚後も）まだ興味本位です」と素っ気なく答えたが、同時に幸せぶりを垣間見せた。

「だからこれ良い意味で。まだまだ興味が尽きない。まだ知らないことだらけ。でもやっぱ、良いことしかないでしょ。先輩とか結婚した芸人と飲んでると、結婚すると良いこともあるけど、やっぱり自由がなくなってって入り口から、しんどい話になりがちだったんですよ。悩みとかグチとかが多かったなって。そういうもんなのかなと思ってたんですけど、別にまだそういうのが出てこない。それで考えた時、結婚して幸せだったら、飲み会に来ずに家に帰ってるんだろうなって。飲み会に来る時点で逃げ場を探してんだなって。だからみんなグチを言ってたんかって」

さらに「実際に結婚していいなあって思う？」と向けられると、カズは「いいなって思いますよ。だってまあ、楽しいですよ」とのろけた。

■ナチュラルでヘルシー志向の手料理と、海の近くで暮らす豊かなライフスタイル

8月10日に結婚を発表した際、カズは結婚後もそれまでと同様、芸人仲間とのシェアハウスに住み続けていることを明かし、「何も変わらない。（二階堂とは）全然バラバラ」と話していた。だが、それから3カ月あまりが経って、少し変化も出てきたようだ。

「『幸せですよ、めちゃくちゃ』とは言っていましたけど、家事は一切やらず、掃除も必要ない、土足でもいいとの考えで生きてきた男がきれいに片付いた清潔な部屋で暮らしてみて、何より美しい妻とその手料理などに触れて、家庭を持つ幸せをつくづくと実感しているのではないですか」

とは、スポーツ紙芸能デスク。

「二階堂さんは湘南の高級住宅エリアに、推定ですが億ションとされる物件を所有していて、掃除に料理はもちろん、ペットの世話などをしながら、家でゆっくりとした時間を過ごすライフスタイルを持っていることで知られています。海を身近に感じる風光明媚な場所では、『興味がある』と言っていた土いじりを始めたり、家庭菜園を楽しんでいる可能性もあります。そんな妻から豊かな時間の過ごし方を知り、ナチュラルでヘルシー志向の手料理を食べていれば、幸せを感じて当然でしょう」

女優として才能豊かな二階堂は、家庭ではどんな表情を見せているのか、某ファッション誌編集者はこう言う。

「インタビューなどで明かしたところでは、1日の食生活は朝に鉄瓶で沸かしたお湯でお茶を入れ、果物や、野菜を蒸したものとか、シンプルな味付けの料理を好んでいるそうです。白米にはこだわりが強く、炊きたてのごはんや、おにぎりにして、たくさん食べることが元気な源という考えなのだとか。そうめんを使ったアレンジレシピとか、得意料理もいくつもあるそうですよ」

そんな二階堂が愛妻なのだから、のろけたくなるのも当然か。

