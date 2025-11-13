「スピード感が逆によかった」結婚できなかった中年男性が“運命の相手”と3か月で成婚できたカラクリ
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。
◆「結婚相談所の闇」って本当？
最近、YouTubeやSNSで「結婚相談所の闇」と題された動画を見かけることが増えました。
「成婚前に体の関係を持ってはいけない」「3か月で結婚を決めさせられる」「仲人に休会を止められる」――恋愛強者の人は特に聞くだけでちょっと引いてしまう話。
でも、それって本当に“闇”なんでしょうか。
◆不安になるのも当然だが…
結婚を真剣に考えるアラフォー男性にとって、結婚相談所は「最後の砦」と言ってもいいかもしれません。
にもかかわらず、そんな場所で自由な恋愛ができない、仲人に急かされる……という情報を見ると、「本当にここでパートナーを見つけられるのか」と不安になるのも当然です。
◆3か月で結婚相手を見極められる？
特に「3か月で成婚を決めてください」と言われたら、「そんなスピードで本当に相手を見極められるのか？」と疑問を感じるでしょう。
タカオさん（仮名・38歳）は先日、結婚相談所で出会った女性と3か月で成婚退会を果たした男性。
もともと彼女が途切れたことのなかったタカオさんは、アラフォーになり、1年弱長く続く彼女ができなかったこともあってご相談に来ました。
◆「スピード感が逆によかった」
3か月ルールを聞いた時、「そんなに早く結婚相手がわかるものですか？」と驚いていました。
また、恋愛経験の豊富なタカオさんは、体の関係をもてないことにも不安を感じていたようです。
「今の人はとりあえず付き合って簡単にやりすぎ。だから結婚までいかないんです」という私の言葉になぜか納得ができたと話してくれたタカオさん。
結婚から1年たった今、「あのスピード感が逆によかった」と振り返ります。
◆強引なやり方をしているのを見たことは一度ない
ネットで噂されるような「無理やり成婚させる仲人」や「休会を認めない相談所」は、確かに一部に存在するのかもしれません。
でも、私自身がこの業界に10年以上関わってきた中で、信頼できる個人仲人たちがそんな強引なやり方をしているのを見たことは一度もありません。
◆ルールがあるからこそのメリット
むしろ、ルールがあるからこそ本気の出会いが生まれ、時間の無駄を防いでくれるのです。
「3か月で成婚＝早すぎる」ではなく、「3か月以内にお互いの結婚観を真剣にすり合わせる覚悟」が必要ということ。
体の関係を持たないというルールも、「結婚後の関係性を重視する」ことに集中するための一環です。
◆ “闇”に見えるルールの裏には…
結婚相談所のルールは、一見すると堅苦しく感じるかもしれません。でも、だからこそ、ダラダラと時間を浪費することなく、お互いが結婚に向けて本気になれるのです。
“闇”に見えるルールの裏には、短期間での真剣な出会いを実現するための仕組みがある。ネットの噂だけに流されず、自分の目と心で判断することが、理想のパートナーとの出会いへの第一歩です。
【山本早織】
1985年、東京生まれ。アイドル、銀座のホステスなどを経て、現在は恋愛コンサルタントとして結婚したい男女に向けて情報や出会いの場を提供する。「最短成婚成功の秘訣マガジン」をLINEで配信中。公式ホームページ「結婚につながる恋のコンサルタント 山本早織」（Xアカウント:@yamamotosaori_）
