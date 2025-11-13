「ダサい中年男性」がだいたい身に着けている“失敗ファッション”ワースト3
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第557回をよろしくお願いします。
◆「おしゃれ」を気取っているのにうまくいかない中年男性
日本にはさまざまなおじさんが生息しています。今回はさまざまな地域に生息する複雑な生態を持つおじさんたちを見ていきましょう。
どれもこれも「おしゃれ」を気取っていますが、なぜかうまくいかないおじさんばかり。愛らしいそんなおじさんを一堂に集めダメ出しをしてみました！
◆▼全身無印おじさん
まずは全身を無印良品で固めたおじさん。意外とイオンモールなどではなく、やや意識の高い商業施設などに生息しています。図書館や書店などの文化的な施設、おしゃれなカフェなどにも多く見られる日本の固有種です。
特徴としてはとにかくドライ。水分がすべて抜け切ったような洋服を好みます。シワのあるリネンやガサッとしたチノパン、また、色味はオフホワイトやベージュカラーなどナチュラルカラーを好みどれもこれもくすんだ色ばかりです。草木のような色や素材感が多いため、森の中での擬態には向いているはずですが、都心や中心地など比較的栄えた街に見られます。
断っておきますが、無印が悪いと言っているのではありません。ユニクロやGUなどと比較てしても1段階も2段階も良質な素材を採用し(その分値段は高いですが)、こだわりのある大人にはおすすめできるブランドです。
ヤク素材、カポック素材、和紙素材など希少原材料を使ったオーガニックな服作りはアパレル関係者でも愛用者が多いくらいハイクオリティなものばかり。デザインもここ1年ほどはMUJI Laboをリニューアルし、トレンドライクなものも増えています。
◆最大のデメリットは「色気がない」
しかし、無印最大のデメリットは「色気がない」こと。水分が抜けたようなシワのあるオーガニック素材とベージュカラーはナチュラル志向な方におすすめではありますが、全身それで揃えてしまえばもはや枯れた草木かおじいちゃん。
おしゃれには色気が必要です。そして、色気は艶感のある素材や黒や白などのパキッとしたものを活用しないとなかなか表現できません。おじいちゃんって艶のある黒スーツを羽織るだけでなんかすごくおしゃれに見えるでしょ？
おじいちゃんは皮膚も水分がなくシワが多く、服もベージュやチャコールなどなぜか枯れた色を好むものですが……スーツなどを羽織ったり、白シャツなどを取り入れると急激にかっこよく見えるもの。ギャルソンなどの黒白スタイルがおじいちゃんにハマるのもそのせいです。
水分を含んだようなトロッとしたスーツの艶感、黒や白などのパキッとした色はくすんでいない・使っていない・若々しい印象を作り出します(ベージュやオフホワイトなどは白を使い古した印象もあるでしょ？)
無印は超おすすめブランドの一つですが、ドライな無印服で全身固めては色気が出ません。たとえば、シューズだけでも光沢のあるものを選ぶとか、白シャツをベージュスタイルに入れるとか、そうした工夫をおすすめします。
◆▼ガジェットおじさん
バッグはTUMIやBRIEFING、アウターはNORTH FACEやARC’TERYX、シューズはHOKAやNEW BALANCEなど。もしくはこうした高級ブランド品でなく、『全身ワークマン』なども多く見られます。高級志向・低価格志向問わず、共通するのは腕もとに「Gショック」か「アップルウォッチ」があることです。クラシックなアナログ時計は好みません。
生息地域は主にビジネス街。もちろん大手電気屋さんなどにも多く生息しています。特徴としていつも必ず大きなバッグを抱えておりそのほとんどがリュックです。洋服や小物に求めるものは色やデザインではなく機能性が最優先。
