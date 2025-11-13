課金地獄で家庭が破綻！ゲーム狂の夫を捨て、妻が手に入れた自由と笑顔【ママリ】

夫と2人の子どもと暮らす主人公は、おだやかな日々を送っていました。ところが、夫のスマホゲームがきっかけで、日常が崩れ始めます…。夫は数百円、数千円をゲームに課金。その額はどんどんふくらんでいき、妻が気づいたときには、子どもの貯蓄を使い込んだあとでした。夫を問い詰め、その場でアプリを削除。ところが、夫はゲームをやめることができず、すぐに再開。家族のことをないがしろにし、ヒマさえあればゲームばかり。さらに、深夜、夫の部屋からは女性とチャットをする声まで聞こえてきます…。スマホゲームに翻弄される家族の物語、『ゲーム狂い夫を捨てた話』をダイジェスト版でごらんください。

夜遅く、子どもたちが眠りについたリビングで、私はとうとう堪えきれずに彼に文句を言ってしまった。



「いつまでそんなことしてるの？もういい加減にしてよ！」



私の声は、怒りと悲しみで震えていた。彼は驚いたように顔を上げ、スマホをテーブルに置いた。



「…なんだよ、いきなり」

「いきなりじゃないでしょ！もう何か月もこの状態だよ！私と子どもたち、どうでもいいの！？」



彼は何も言わず、ただ私を睨みつけるだけだった。その視線に、私は何も言い返せなくなった。それから2日、彼は私と一言も話さなかった。話しかけても、視線すら合わせようとしない。まるで、私という存在が見えていないかのようだった。

夫は変わる気はない？妻の決意

どんどんゲームにハマっていき、家族をないがしろにし始めた夫…。



冷戦状態となってしまいましたが、妻は夫と向き合うため、再び話し合いをします。ゲーム依存を治療するため「病院に行こう」と提案しますが、夫は拒否…。精いっぱいの愛情を無下にされ、失望してしまいます。



そして、再構築は無理だと感じ、離婚に向けて動き出します。専業主婦の主人公は、まずはハローワークに通い、仕事を探し始めました。その帰り道、偶然、友人に再会し…。

友人との再会が人生の転機に

ハローワークからの帰り道、数年前に離婚してシングルマザーとして頑張っている友人・さやかに偶然会った。



「えみ、久しぶり！元気にしてた？」

「さやか…久しぶり。実は、いろいろあって…」



私は思わず、ここ数か月のできごとを話してしまった。夫のゲーム依存、借金、そして子どもたちとの関係が壊れていくこと。さやかはただならぬ私の様子に「少しお茶しようよ」と誘ってくれた。



「信じられない…あんなに仲が良かったのに」



喫茶店で詳しい話を聞いたさやかは驚きと同時に、自分の意見も伝えてくれた。



「…借金したり、子どものお金にまで手を出したら、私でも即離婚だよ。そのうち闇金とかにも手を出しそうで怖いと思う」



さやかの言葉は、私の心を強く揺さぶった。そうか、私が耐えられないと思う気持ちはおかしくないんだ。



「いろいろな現実から逃避するために、女の子に逃げてるんだよ。えみと別れてもその旦那は幸せになれないと思う。えみは頑張ってるんだから、堂々としていたらいいんだよ」



さやかは私が元気になれそうな言葉をたくさんかけてくれた後、知り合いの求人についても教えてくれた。



「ちょうどパートを募集してるって言ってたから、よかったら話だけでも聞いてみたら？」

偶然、再会した友人に、思わずすべてを話してしまいました。それほど、主人公は深く傷つき、つかれ切っていたのですね。



この再会がきっかけで、背中をおされた主人公。仕事もとんとん拍子に決まります。そしてついに、夫に離婚を告げます。

ゲーム依存の夫を捨て、新しい未来へ

夫と別居しながら働いている間、さやかや両親が、本当にたくさん助けてくれた。仕事の日は母がそらを見てくれて、仕事が終われば、子どもたちのために私がご飯を作る。忙しいけれど、充実している。



何より、子どもたちの笑顔が戻ってきた気がする。夫の帰らないリビングは、以前は虚しさに満ちていたけれど、今は穏やかだ。私が子どもたちのためにできることだけを考えて過ごしている。



そしてついに実家へ引っ越すことになった。いよいよ、夫と本当に別れる日が来たんだ。夫に連絡をして、「離婚届にサインをして、実家へ郵送してほしい」と伝えた。彼からの返信は、短く「わかった、ごめん」とだけ。もう、返信はしない。私の気持ちも、彼の気持ちも、これ以上は確認する必要がない。



「みずほ、そら。ごめんね。ママがんばるよ」



そう言って、子どもたちを抱きしめた。



「おばあちゃんちにお引っ越し？やったー！」



みずほは私の顔を見上げて、にっこり笑ってくれた。そらは、私の服をぎゅっと握りしめて、不思議そうな顔をしている。2人がどこまで分かっているのかは分からない。でも、大丈夫。きっと、これから幸せになれる。

夫と離婚をし、子どもたちと新しい未来を歩き始めました。実家では、両親があたたかく迎えてくれます。



離婚の決断が正しかったかどうかは、わからないと振り返る主人公。それでも、自分と子どもたちのために、前を向くことを決意します。



本作では、ゲーム依存の夫と離婚することを決意し、周囲の助けを借りながら、新しい未来へと突き進む女性の姿が描かれています。後悔しない生き方を選択した、主人公…母として、ひとりの女性として、強くたくましく前に進む姿に、勇気をもらえる作品です。

