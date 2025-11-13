健康で長生きするためにはどんなことに気をつけたらいいか。医師の伊藤大介さんは「健康診断を受けた際に、いくつかの項目をよく確認したほうがいい。胸部レントゲンや心音に異常がある場合はわかりやすいが、かかりつけ医でも気づけない病気の兆候が体に出ている場合もある」という――。（第1回）

※本稿は、伊藤大介『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』（文春新書）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／takasuu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu

■血流悪化を見抜く「5つのサイン」

循環器疾患を防ぐために最も重要なことは、動脈硬化がどのくらい進行しているかを把握することです。動脈硬化が進むと血流障害を起こし、脳卒中や心筋梗塞などの重篤な病気にもつながりかねません。

健康診断のピラミッド（出所＝『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』）

健康診断の検査項目には、動脈硬化の進行や、血流の悪化を知るための「5つのサイン」があります。そこには一見すると、血管には関係なさそうな検査項目も含まれていますが、ここでも再び「ピラミッド」の原則に基づいて、項目同士を組み合わせることで、様々なことが見えてきます。

【1】胸部レントゲン

胸部レントゲンと聞くと、何となく肺などの「呼吸器疾患」を診察していると思われがちですが、実はそれだけではありません。医師が確認すべきチェック項目には、「心臓」「大動脈」「胸膜」「胸郭の変形」なども含まれており、循環器疾患を把握する上でも重要な検査です。

特に、以下のポイントは、動脈硬化や血流障害のサインとして、必ずチェックしています。

■血流が悪くなると心臓は分厚くなる

・大動脈に石灰化がある

動脈硬化が進行すると、血管の壁にカルシウムが沈着し、硬くなることがあります。これを「石灰化」と言い、図表2のように胸部レントゲンの写真上で血管の壁に沿って白い影が写ります。

大動脈石灰化の写真（出所＝『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』）

石灰化の所見があると、冠動脈疾患（狭心症や心筋梗塞など）を発症する確率が最大で4.21倍も上がるとする論文もあります。

・大動脈が拡張している

動脈硬化が進行すると、血管の壁が薄く、もろくなることがあります。その結果、血圧に耐えきれずに血管が膨らんでしまう。

これが大動脈で起こることを「大動脈拡張」と呼びます。胸部レントゲンの写真上で、大動脈のシルエットが通常よりも太く写し出される場合は、大動脈の拡張が疑われます。この拡張がさらに広がると、大動脈瘤になり、やがて破裂する危険性があります。

・心臓が肥大している

血流障害が進行すると、心臓に負担がかかり、筋肉が厚くなることがあります。これを「心臓肥大」といいます。胸部レントゲンの写真上では両側の肺に対して心臓のシルエットが大きくなり、胸全体の半分以上を占めるようになります。ちなみにこの大きさの比率のことを「心胸郭比」と呼びます。

このように胸部レントゲンの写真からは、心臓の状態について、実に多くのことが分かるのです。もし、健康診断の結果に「大動脈が拡張している」「心臓が肥大している」などの所見が書かれていれば、動脈硬化や血流障害がかなり進んでいます。

■「心雑音」を指摘されたら必ず病院へ

【2】心雑音

健康診断では医師による身体診察も行われますが、その中で最も大切なのが「心雑音」の確認です。

心雑音は自分では把握しにくく、仮に自覚できたとしても、心臓の音を聴き慣れている医師でなければ、正確に評価することはできません。逆に言えば、健康診断の結果に医師が「心雑音」と書いていた場合は、かなり危険な状態であり、必ず精査が必要だということです。

心雑音が生じるケースは様々ですが、最も多いのは心臓の弁に異常がある場合です。正常な血液の流れが乱れて「ザー」とか「ゴー」などといった雑音が発生します。これは心臓の弁で動脈硬化が起きているのです。高齢者の場合、弁の動脈硬化が進み、石灰化にまで至ると「大動脈弁狭窄症」を発症したり、あるいは心臓の腱索（弁を支えるヒモ状の組織）や筋肉の異常などによって「僧帽弁閉鎖不全症」を発症する可能性も高くなります。

放置しておくと心不全が進行し、最悪の場合は命にも関わります。繰り返しますが、健康診断で「心雑音」と書かれたら、必ず一度はかかりつけの医師に相談するようにしましょう。

■「足のむくみ」に潜む“重大なリスク”

【3】足のむくみ

もう一つ、医師による診察で気をつけたいのは「足のむくみ」です。これも循環器の異常に大きく関わります。一番多いケースは、高齢者が運動や歩行をしなくなり、足を使わないことによる「静脈還流異常」ですが、実は「心不全」の重要な所見の一つでもあるのです。足のむくみは、そもそもなぜ起こるのか。大きく分けると4つの原因があるとされています。

・小さな毛細血管の圧力上昇＝心不全や腎不全が進行している

・炎症やアレルギーなどで血管の壁の結びつきが緩み、水分が逃げている

・低栄養や腎臓のネフローゼ症候群で血管に水分を留めておけない

・リンパ管が機能障害を起こしている

患者さんの足にむくみがあると、医師たちは「4つの原因のうちのどれかだろう」と考えて精査を進めます。ただ、一番見逃してはいけないのは「小さな毛細血管の圧力上昇」です。

これは背後で「心不全」や「腎不全」が進行していることを意味するからです。心不全になると、心臓のポンプ機能が低下し、全身に血液を送り出すことができなくなります。すると、血液が心臓に戻りにくく、静脈に滞ってしまう。特に心臓から最も遠い場所にある「足」は、血液が滞り、むくみが生じやすくなるのです。

写真＝iStock.com／JulieAlexK ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JulieAlexK

■血管そのものを観察できる「眼底検査」

また、腎不全になると、腎臓の機能が低下し、体内の水分や塩分のバランスが崩れます。それによって、余計な水分が体内にたまりやすくなり、足のむくみが生じるのです。

患者さんが循環器のトラブルを抱えていることを知っていなければ、かかりつけの医師であっても、足のむくみをチェックすることなど、ほとんどないはずです。健康診断を受けて「足のむくみがある」と指摘された方は、医師に相談すべきでしょう。

【4】眼底検査

眼底検査とは、眼底カメラで目に光を当て、網膜や視神経の出入り口、そして目の血管を直接的に観察する検査です。目の「血管」そのものを見ているわけですから、これまで紹介してきた検査と比べても、より詳しく血管の状態を把握することができます。

実際、2023年に中国で発表された論文は、健康診断を受けた516人を調査したところ、眼底検査で「動脈硬化が非常に進んでいる」と判定された人は、正常な人に比べて約8.3倍も頸動脈が狭くなるケースが多かったという結論を出しています。

つまり眼底検査の所見に「動脈硬化」と書かれた方は、「目の血管のことだから……」などと軽く考えずに、全身の血管も同じように動脈硬化を起こしていると推定した方がよいということです。

■コレステロールは発症までの「スピード」と関係している

【5】コレステロール

コレステロールが血管の内側に溜まることで動脈硬化を引き起こすことは、よく知られています。ただ、あえてここで血液検査のコレステロール値を取り上げるのには理由があります。

伊藤大介『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』（文春新書）

これまで紹介した4つの検査は、循環器の「レベル」（過去の不摂生やダメージの蓄積によって発病に至るまでのどの段階にいるか）を調べるための項目に当たりますが、一方のコレステロールは、「スピード」（現時点から今後どれくらいの速さで病気を発症するか）を調べるための項目だからです。

循環器疾患の予防においても、自分の「レベル」と「スピード」、両方の項目を把握しておくことが重要です。コレステロールには、LDLコレステロール（俗称「悪玉コレステロール」）とHDLコレステロール（俗称「善玉コレステロール」）の2種類があります。

LDLコレステロールは主に肝臓からコレステロールを全身の末梢組織にまで運搬します。全身に運ばれたコレステロールは、細胞の安定化やホルモンの材料として使用されます。一方、HDLコレステロールは、末梢組織に溜まったコレステロールを肝臓に運び、排泄する作用があります。

実はこの2つ以外にも「カイロミクロン」という、小腸が脂肪を吸収した際に、肝臓に渡されるコレステロールもあります。本来、コレステロールは人間の体にとって必要な成分であり、それぞれ必要な組織に渡ることで循環しているのです。

■検査項目は組み合わせて確認することが重要

ただ、一部のコレステロールは過剰に摂りすぎると血管内に沈着します。特にLDLコレステロールが血管壁に過剰に溜まると「プラーク」となり、これが炎症反応を起こし、動脈硬化が進行します。そして、いずれ心筋梗塞や脳梗塞などの引き金になるのです。そのためLDLコレステロールは「悪玉」コレステロールと呼ばれているのです。

健康診断でコレステロールの数値が多少高かったところで、すぐさま体に影響が出るわけではありません。前述したように「スピード」の項目は簡単に変動するのが特徴で、コレステロールも容易に改善することができます。

ただ、この先、数年、数十年と放置してしまうと、確実に心筋梗塞や脳梗塞のリスクにもなるので、当然、注意が必要です。

以上の5つの検査項目を組み合わせてみてください。例えば、胸部レントゲンで大動脈の石灰化が分かり、なおかつ、コレステロール値も高いのであれば、あなたの血管には、これまでのダメージが、かなり蓄積している上に、将来的に脳卒中や心筋梗塞を発症する確率も高いと言えます。

さらに心雑音の所見も書かれているようであれば、早急な治療介入も必要でしょう。このようにピラミッドの原則に従って、健康診断の検査項目をうまく組み合わせ、自分の血管や血流がどこまで正常なのか、ぜひチェックしてみてください。

----------

伊藤 大介（いとう・だいすけ）

医師

1984年、岐阜県生まれ。東京大学医学部卒業後、同大医学部外科博士課程修了。肝胆膵の外科医を経て、その後、内科医・皮膚科医に転身。日本赤十字医療センターや公立昭和病院などを経て、2020年に一之江駅前ひまわり医院院長に就任。1日に約150人、年間3万人以上の患者を診察する。日本プライマリ・ケア連合学会認定医、同指導医、日本病院総合診療医学会認定医、マンモグラフィ読影医。2025年に日本外科学会優秀論文賞を受賞。著書に『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』（文春新書）がある。

----------

（医師 伊藤 大介）