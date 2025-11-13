(左上から時計回りに)「アダムズ・アップル」「アフター・ウェディング」「フレッシュ・デリ」「偽りなき者」

12月5日(金)〜7日(日)に開催される「東京コミコン2025」で今年2回目の来日を控えるなど、日本でも"信者"と呼べるほど熱狂的なファンが多いマッツ・ミケルセン。

11月22日(土)に60歳の還暦を迎えるマッツは、持ち前の麗しいルックスは年齢を重ねるごとに美しさと渋さを増す"イケおじ俳優"の代表格。その絶大な人気を象徴するかのように11月14日(金)からは「《北欧の至宝》マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が開催される。

マッツ・ミケルセンの滅多に見られない貴重な母国での作品を集めた「《北欧の至宝》マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」

ハリウッドスターとして大作に名を連ねる一方で、母国デンマークの作品にも出演し続けるマッツの日本初公開作を含む7作品を一挙上映し、キャリアを振り返る本企画。そこで浮き彫りになるのが、市井の人から狂人までどんな役にもなりきるマッツの演技力の高さだ。

■デンマークの名匠たちに愛される確かな演技力

プロダンサーを経て、ニコラス・ウィンディング・レフン監督作「プッシャー」(1996年)で役者としてのキャリアをスタートさせたマッツは、レフン監督をはじめデンマークを代表する監督たちの寵愛を受けてきた。

「ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮」 (C) 2012 Zentropa Entertainments28 ApS, Zentropa Entertainments Berlin, Zentropa International Sweden and Sirena Film Prague

カンヌ国際映画祭主演男優賞に輝いたトマス・ヴィンターベア監督の「偽りなき者」(2012年)では、町中の人から小児性愛者と決めつけられ村八分にされた男の苦しみを人間味たっぷりに演じ、ニコライ・アーセル監督作「ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮」(2012年)では、デンマーク王室史上最大のスキャンダルとされる三角関係でただならぬ色気を放った。

「アフター・ウェディング」 (C) 2006 Zentropa Entertainments16 ApS. & After the Wedding Ltd./Sigma Films III Ltd. All rights reserved 2006

さらに孤児の支援活動を行う男が、かつての恋人との再会から衝撃的な運命に翻弄されるスザンネ・ビア監督の「アフター・ウェディング」(2006年)など、今回の特集上映にも繰り返しタッグを組んできた名匠との作品がラインナップ。繊細かつ重厚な演技には、マッツが重宝されることにも納得させられる。

「ブレイカウェイ」 (C) M&M Rights ApS og DR TV-Drama

■盟友との作品ではぶっ飛んだキャラクターで怪演を連発！

そんな中でも幾度となく作品に出演してきた盟友が、アナス・トマス・イェンセン監督だ。今回の上映では日本未公開作を含む4作がライナップされ、風変わりなキャラクターを嬉々として演じるマッツの怪演を堪能できる。

例えば、ギャングとして冴えない日々を送るならず者4人組の逃避行を描いた「ブレイカウェイ」(2000年)では、子ども時代にトラウマを抱え、すぐに手が出てしまう荒くれ者を体現。貫禄と緊張感、そしてやんちゃな色気を漂わせながら演じ、抜群の存在感を発揮した。

「フレッシュ・デリ」 (C) 2003 M&M De Grønne Slagtere ApS.

また、誤って殺してしまった人の肉で作ったマリネをきっかけに繁盛していく肉屋の様子を描いたブラックコメディ「フレッシュ・デリ」(2003年)では、前髪を頭頂部まで剃り上げた奇人に大変身。冷蔵庫に死体を見つけて慌てていたかと思えば、店のために次々と人を手にかけていく男の狂気を体現した真意が掴めないような表情は、コミカルでありながらどこか恐怖も覚える。

「アダムズ・アップル」 (C) 2005 M&M Adams Apples ApS.

さらに「アダムズ・アップル」(2005年)では、仮釈放中の人々が更生するために暮らす教会で働く、楽観主義すぎてどこか不気味な聖職者に。異母兄弟たちが本当の父親を探すという不条理ミステリー「メン＆チキン」(2015年)では短気で暴力的で、その上女性好きで自慰に取り憑かれ...という気が引けるような役柄も怪演。

「メン＆チキン」 (C) 2015 M&M Productions A/S, Studio Babelsberg, DCM Productions & M&M Mænd & Høns ApS

イェンセン監督が作り上げる奇想天外な世界では、イメージを裏切るようなインパクト大な演技を披露しており、驚きと同時に、3枚目までこなす幅の広さ、役者魂には脱帽させられる。

■マッツの沼な魅力を楽しめる特集がスカパー！でも

11月21日(金)〜28日(金)まで8夜連続でマッツの出演作を放送するBS10プレミアムの「マッツ・ミケルセン生誕60年祭」では「《北欧の至宝》マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」で上映される7作に3作を加えた全10作品をラインナップ。

「007／カジノ・ロワイヤル（2006）」 (C) 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation. All Rights Reserved.

「アナザーラウンド」 (C) 2020 Zentropa Entertainments3 ApS, Zentropa Sweden AB, Topkapi Films B.V. & Zentropa Netherlands B.V.

麗しき悪役ぶりで世界的ブレイクを果たした「007／カジノ・ロワイヤル（2006）」、酒によって自信を取り戻していく冴えない歴史教師を演じたアカデミー国際長編映画賞受賞作「アナザーラウンド」(2020年)、不毛の大地を開拓しようと奮闘する無骨な退役軍人を演じた「愛を耕すひと」(2023年)など、作品ごとに異なる印象を与えるマッツの真骨頂を堪能できる。

「愛を耕すひと」 (C) 2023 ZENTROPA ENTERTAINMENTS4, ZENTROPA BERLIN GMBH and ZENTROPA SWEDEN AB

美しき"イケおじ"という印象が強いが、実はキテレツなキャラクターも数多く演じてきたマッツ・ミケルセン。60歳という節目をお祝いする意味でも、これらの作品を通じてキャリアを振り返り、彼の魅力の沼に引きずり込まれたい。

文＝HOMINIS編集部

映画・放送情報

《北欧の至宝》マッツ・ミケルセン生誕60周年祭

2025年11月14日(金)より

新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷 ほか全国公開

配給：シンカ

URL：https://synca.jp/mads60thanniv/

マッツ・ミケルセン生誕60年祭

007／カジノ・ロワイヤル（2006）

放送日時：2025年11月21日(金)22:40〜

愛を耕すひと

放送日時：2025年11月22日(土)20:00〜

フレッシュ・デリ

放送日時：2025年11月22日(土)22:20〜

偽りなき者

放送日時：2025年11月23日(日)22:00〜

ブレイカウェイ

放送日時：2025年11月24日(月)23:00〜

メン＆チキン

放送日時：2025年11月25日(火)23:10〜

アフター・ウェディング

放送日時：2025年11月26日(水)23:10〜

ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮

放送日時：2025年11月27日(木)23:10〜

アダムズ・アップル

放送日時：2025年11月28日(金)20:00〜

アナザーラウンド

放送日時：2025年11月28日(金)22:50〜

チャンネル：BS10プレミアム(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ