高校生が選んだ「今一番好きな俳優」ランキング！ 2位は横浜流星、1位は？
アイ・エヌ・ジーは、高校生向けトレンド調査「渋谷トレンドリサーチ 2025年秋号」を発表しました。調査は2025年9月3〜10日の期間、全国の高校生男女200人を対象にWebアンケート形式で実施されました。
本記事では、Z世代の高校生が選んだ「今一番好きな俳優ランキング（男性）」の上位にランクインした人物を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位は、繊細な演技力と端正なルックスを兼ね備え、映画やドラマで引く手あまたの横浜流星さん。2025年公開の映画『国宝』での熱演も記憶に新しく、役に真摯（しんし）に向き合う姿勢が高く評価されています。
幅広い役柄を自然体で演じられる柔軟さと、力強く惹き込まれるような眼差しに魅了されたという声も多く、性別を問わず“推したくなる俳優”として人気を集めています。
堂々の1位は、圧倒的な美しさと確かな演技力を兼ね備え、“若手俳優界のトップランナー”として注目される吉沢亮さん。主演映画『国宝』で見せた繊細で奥行きのある演技は多くの高校生の心に残り、その実力の高さがあらためて話題に。
SNSでは「表情の演技がすごい」「どんな役も完璧にこなす」などの声が目立ち、ビジュアルだけでなく演技面への高い評価もランキング上位の理由となっています。
(文:浦岡 ミコ)
本記事では、Z世代の高校生が選んだ「今一番好きな俳優ランキング（男性）」の上位にランクインした人物を紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：横浜流星
2位は、繊細な演技力と端正なルックスを兼ね備え、映画やドラマで引く手あまたの横浜流星さん。2025年公開の映画『国宝』での熱演も記憶に新しく、役に真摯（しんし）に向き合う姿勢が高く評価されています。
1位：吉沢亮
堂々の1位は、圧倒的な美しさと確かな演技力を兼ね備え、“若手俳優界のトップランナー”として注目される吉沢亮さん。主演映画『国宝』で見せた繊細で奥行きのある演技は多くの高校生の心に残り、その実力の高さがあらためて話題に。
SNSでは「表情の演技がすごい」「どんな役も完璧にこなす」などの声が目立ち、ビジュアルだけでなく演技面への高い評価もランキング上位の理由となっています。
(文:浦岡 ミコ)