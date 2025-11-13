「The別人って感じ」岡田紗佳、ロングヘアのイメチェンショットに反響！ 「すごく雰囲気変わったね」
モデルでプロ雀士の岡田紗佳さんは11月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。イメージチェンジした姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】岡田紗佳のイメチェンショット
ファンからは「すごく雰囲気変わったね」「The別人って感じ」「ロングもいいね」「めっちゃ美女」「さらに大人びててめちゃくちゃ綺麗」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ロングもいいね」岡田さんは「髪の毛伸びました」とつづり、2枚の写真を投稿。エクステを着けているのでしょうか。黒いロングヘアにイメージチェンジした姿です。アンニュイな表情も含め、大人っぽい雰囲気を感じます。
ショートボブヘアだった岡田さん1日に公開した写真では、ショートボブヘアだった岡田さん。どちらにも魅力があり、甲乙つけがたいです。気になった人は、ぜひ見比べてみてくださいね。
