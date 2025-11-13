ウクライナでエネルギー業界での大規模な汚職事件にからみ、閣僚2人が解任される見通しとなりました。

ゼレンスキー大統領は12日、前のエネルギー相で現・司法相のハルシチェンコ氏と、現在のエネルギー相のフリンチュク氏に辞任を求めたと明らかにしました。

スビリデンコ首相は、2人が辞表を提出したとし、議会に解任を提案する考えを示しました。

ウクライナの捜査機関は、国営の原子力企業「エネルゴアトム」が絡むエネルギー業界での大規模な汚職事件の捜査に乗り出していて、ハルシチェンコ氏やゼレンスキー氏に近い実業家の自宅が家宅捜索を受けたと伝えられています。

ゼレンスキー氏は、ロシアの攻撃によりウクライナが深刻なエネルギー不足に陥る中、「不正行為の横行は断じて容認できない」と強調し、事件に関わった人物に制裁を科す大統領令に署名する意向を明らかにしました。

一方、ハルシチェンコ氏は辞任要請に先立ち、SNSで「法廷で自らを弁護し、立場を証明する」としたほか、フリンチュク氏は「職務において法律違反はなかった」と投稿していて、事件への関与を否定しているとみられます。