今買って「すぐダサくなる服」と「10年着られる服」の一番の違いは。“長く愛せる服の買い方”をスタイリストが解説
みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。
ファッションは流行り廃りの激しい業界ですが、昨今は「トレンドが長引いている」という意見と「一瞬で廃れた！」といった、相反する意見が目立って二極化しています。
今、ファッショントレンドのサイクルはどうなっているのか。流行り続ける服と、すぐ廃れる服はどう違うのかについて解説いたします。
◆流行ったかと思ったら一瞬で消えるトレンド
流行ったかと思いきや一瞬にして消える流行のアイテムってありますよね。個人的に廃れるのが早いと感じるトレンドアイテムは「着方の正解がわかりにくい」や「個性が強すぎるデザイン」といった特徴を持っているように感じます。
例えば、最近でいえば2022年前後に流行した「フィッシングベスト」と「プリーツトレンチコート」。2022年前後はアスレジャーブームでアウトドアアイテムが人気でした。その影響から釣りに使われるフィッシングベストをおしゃれに着るコーデが流行しました。
流行当時から一部ではウケていたものの、マジョリティの意見としては「変……」「どう合わせればいいの？」という声が多く、積極的に取り入れていた人も1〜2年でフィッシングベストを脱ぎ捨ててしまいました。
◆着こなしで印象を変えるのが難しかったアイテム
もう一方のプリーツトレンチコートは、一時期、新作のトレンチコートはこのデザインばかりだった時代がありました。それが2021〜2022前後。後ろ身頃にプリーツデザインがあることで、生地のボリュームが出て揺れ感が美しいと人気でした。
しかし、普通のトレンチとは違った個性的なデザインなので、着こなしテクニックで印象を変えることが難しく、何を着ていてもプリーツコートが主役のコーデになってしまいます。
このように、癖の強いデザインや着方の難易度が高いものはどんなに爆発的ヒットを起こしても、あっという間に流行が過ぎ去ってしまうものです。
◆5年以上続くロングヒットアイテムの特徴
その一方で、すぐ廃れると言われていたのに結果的に5年以上トレンドとして定着しているロングヒットアイテムもあります。
具体的なアイテムでいうと「ワイドパンツ」、「オーバーシルエット」などは2015年前後から登場し始めて10年経った今でも親しまれています。
また、ファッションスタイルでいうと、2010年代から耳にすることが増えた「ノームコア（究極的に普通の服）」のスタイルは、時代とともに微妙な変化を見せながらも、広く深く、全世界共通で今も支持されています。
トレンド服でロングヒットを果たしやすい服の特徴は「着ていて楽」「着回しができる」「体型を隠せる」といった要素が非常に強いです。
今はもう主流ではないですが2005年から2010年前後の5年にかけてブームとなったスキニーパンツも、当時は「動きやすくて楽」「脚を長く見せる効果を持つ」といったプラス面の要素が支持されていました。この頃の女性はハイヒールやパンプスが主流だったので、ヒールを履くことを前提に着こなすスキニーパンツが人気になったのも頷けます。
◆景気が悪い時代でも日常的に着つづけられる服
IT革命が始まった2000年から25年が経つ今。情報の広まる速度が急速に上がったことで、トレンドのサイクルも年々早まっています。サイクルが早まるというよりは、トレンドが現れてもすぐに次のトレンドがSNSで拡散されるといったように、SNSのサイクルがファッションにも影響しているようです。
せっかく目新しいアイテムが登場しても、それが浸透しきる前に流行の鮮度が落ちてしまい、一過性のものとなっていく。そんな現象というまたトレンドサイクルが短くなる原因のひとつのようですね。そのためアパレル企業の戦略もここ10〜20年で変化し、ヒットするかどうか分からない目新しいデザインの服を博打的に販売するよりも、手堅く支持される安定のアイテムを多く展開するようになりました。
