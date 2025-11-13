初ドライブデートで「この人とは絶対結婚できない」と思ったワケ。それ以外は“理想そのもの”だったのに…
「この人と、もしかしたら…」
佐伯美咲さん（仮名・36歳・埼玉県）は、初デートの夜にそんな淡い期待を抱いたんだそうです。
美咲さんがそんな気持ちになったのは、マッチングアプリで出会った同じ県に住む男性でした。
◆穏やかな彼との、夢のようなドライブデート
美咲さんは、彼とメッセージのやり取りを重ね、ついに会うことになったんだそう。「ドライブが好き」という彼の提案で、埼玉県から都内の夜景スポットまで車で向かうことになります。
「高身長で爽やかな見た目に、完全に心が奪われていましたね」
はじめて会う彼は、美咲さんのイメージを遥かに越えていたんだとか。
「運転もスマートで、会話も穏やか。助手席にいる時間が心地よくて。こんな人と人生を一緒に歩んでいけたら……なんて、夢みたいなことを考えていました」
都内の夜景が見えるレストランでは、大人の雰囲気が漂うディナー。彼との会話も弾み、静かに過ごす時間に心がとろけていくような感覚だったそうです。
◆赤信号が告げた、心のブレーキ
デートも終盤。帰りの車内も夢心地だったという美咲さん。
しかし、車通りの多い幹線道路へと出たときでした。
「前方の信号が黄色に変わりました。前には一台の車がいて、その車は減速して止まる様子だったんですが……彼がそのタイミングで、急にアクセルを踏み込んだんですよ」
一気に車のスピードが上がり、一瞬ヒヤッとした瞬間、信号は赤に。
「うわっ！」と声をあげそうになった直後、車は急ブレーキ。シートベルトが身体にギュッと食い込み、美咲さんの身体は前に押し出されるような感覚にになりました。
「あの時は、びっくりして心臓が止まるかと思いました。でも、彼が次に発した言葉に、もっと驚いたんです」
◆「なんで行かねえんだよ！」彼の怒鳴り声が響く車内
運転席から放たれたのは、想像を超える怒鳴り声でした。
彼は、「前のやつ、なんで行かねえんだよ！ クソかっ！」と大声を上げたんだそう。その一言に、車内の空気が凍りついたように感じたと美咲さんはいいます。
「さっきまで優しかった人と、同一人物とは思えませんでした。怒鳴り声と暴言は、まるで人が変わったようでしたね……」
穏やかな人が運転になると荒くなるとはよく聞くけれど、それでも冷静さを失わずにいられるかどうかは大きな違い。
「この人とは結婚できない」美咲さんは、直感的にそう感じたんだそうです。
◆表の顔と裏の顔、その差にゾッとした
「まさか、たった一度のドライブでこんな本性が見えるなんて……」と話す美咲さん。
理想通りの見た目、会話も楽しくて、優しくエスコートしてくれて、未来まで想像していた相手。その裏に、怒りをすぐに人にぶつけるような危うさが潜んでいたとは想像もしていなかったそうです。
「あの時は、ふと、“DV予備軍”という言葉が頭をよぎりました。これが、将来子どもや私に向くかもしれないと思うと、怖くなってしまって」
急ブレーキよりも、怒鳴り声よりも……その怒りの矛先が「人」に向いていることが、何よりも恐ろしかったと言います。
◆それからは、“運転姿チェック”がマイルールに
その出来事以来、美咲さんはアプリで出会う男性とドライブに行く際、あることを必ずチェックするようになったそうです。
「運転中にどんな表情をするのか、混雑にどう対応するのか、クラクションを鳴らす場面や、言葉づかいなど、ものすごく見るようになりましたね。どれだけ外見やプロフィールが好印象でも、運転中の“無意識”な言動は隠しきれないから」
確かに、人は、余裕のないときに本性が出るもの。
車を持っている男性なら、運転中の姿は、その人と家族になれるかどうかの“答え合わせ”にピッタリなのかもしれませんね。
＜取材・文／maki＞
