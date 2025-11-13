49歳・山本モナ、司法試験合格を報告「『やればできる』という言葉は、本当」 2019年には第3子を出産
タレントでフリーアナウンサーの山本モナ（49）が13日、司法試験合格を報告した。
【写真】公開“私生活”に山本モナ「恥ずかしい」と照れ笑い
山本は「ご報告」と題して自身のインスタグラムを更新し、「この度、令和7年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると5年。長かった、、」と報告した。
続けて「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります」とし「40代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てました」と現在の心境をつづった。
そして「皆様、『やればできる』という言葉は、本当です(笑)年齢や、家庭状況や、その他色々なことで自分にストッパーをかけてその場にとどまることはもったいない。ぜひ動いてほしいな」と呼びかけた。
山本は、広島県尾道市出身。学習院大学卒業後、朝日放送アナウンサー、報道記者を経て、フリーに転身。英国国立ウェールズ大学院卒業、経営学修士（MBA）、ワインエキスパート、チーズプロフェッショナル取得。
プライベートでは、2010年8月に一般男性との結婚を発表。12年7月に第1子、14年6月に第2子、19年6月には第3子を出産している。
