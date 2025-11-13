もしも自分や家族ががんに罹患し、治療費が家計を圧迫した結果、保険料の支払いが難しくなったら……多くの人は、保険の解約を考えるでしょう。しかし、看護師FPの黒田ちはる氏によると、解約する前に「他の対処法」を検討すべきといいます。では、具体的にどのような選択肢があるのか、黒田氏の著書『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より、「がんになったあとの保険の考え方」をみていきましょう。

生命保険料の支払いが難しくなった時の対処法

生命保険料の支払いが負担になった場合は、解約を考えることになると思いますが、その前に一度、他の対処法がないかを探ってみましょう。

がんになった後の保険の考え方

がんと診断された後は、新たに生命保険や医療保険に加入するのが難しくなるため、今ある保険をしっかり確認し、給付金を適切なタイミングで活用することが重要です。また、民間保険だけでなく、高額療養費制度や傷病手当金などの公的制度も活用しながら、トータルでの資金計画を立てていきましょう。

さらに、保障と保険料は世帯全体で考えることも重要です。家族の経済状況に影響を与える可能性があるため、配偶者や子どもの保険も含めて見直しができるかを検討する視点を持つことが大切です。

まとまった解約返戻金（生命保険を解約した際に戻ってくるお金）のある終身保険・養老保険、個人年金保険などには、次のような対処法があります。

・解約して解約返戻金を活用する

・払済保険（保険料の支払いを停止し、保障を減らして維持）に変更する

・延長保険（一定期間だけ保障を維持）に変更する

・保険金を減額する

払済保険・延長保険に変更する際の注意点

払済保険・延長保険に変更する際には注意点があります。

・最低保険金額や加入期間など、一定の条件を満たす必要がある

・解約返戻金がゼロまたは少ない場合は変更できない

・保険の種類によっては利用できない場合がある

・付加している特約（医療特約など）は消滅するため、保障内容に注意が必要

［図表1］払済保険に変更する場合 出所：『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より引用

［図表2］延長保険に変更する場合 出所：『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より引用

対処が難しいケース

しかし、最近では貯蓄性のある保険の設計が変わり、40〜50歳代の相談者さんの中には、これらの選択肢が難しくなっているケースが増えています。そのため、保険料の支払いが厳しくなった際には、どの選択肢がもっとも適切かを慎重に判断することが重要です。

まずは契約している保険会社に問い合わせて確認しましょう。それでも分かりにくい場合や、判断に迷う場合は、FPに相談すると良いでしょう。

低解約返戻金型終身保険

このタイプの保険は、保険料払込期間中の解約返戻金が70％程度に低く抑えられているため（だから保険料も割安なんですけどね）、早期解約時は大きく元本割れしてしまいます。長期で加入できればメリットも大きいのですが、時期によっては解約返戻金も大幅に減ってしまうため、解約も払済保険も厳しくなることがあります。

［図表3］低解約返戻金型終身保険の解約返戻金イメージ 出所：『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より引用

保険だけで考えないことも大事

保険の加入期間や払込期間満了までの期間は人それぞれです。

大事なのは保険だけでの解決を考えないということです。ほかの支出や資産の状況、収入源となる制度がないのかなどお金を全体的に見ることや、今だけでなく1年後、数年後を想定していくことが、あなたにとっての「最善の保険の選択」になるのではないでしょうか。

契約者貸付制度はよく考えてから！

契約している生命保険の解約返戻金の範囲内で、保険会社からお金を借りられる制度です。カードローンや消費者金融で借りるよりは利率が低いのですが、借入期間が長くなればなるほど借入金に対する利息が雪だるま式に増えていきます。繰り返し利用した結果、ほとんど解約返戻金が残っていない状況で保険料を支払っているケースも散見されます。

保険を残しておく方が良いのかどうかについても検討したうえでの利用をおすすめします。

リビング・ニーズ特約が利用できることも

リビング・ニーズ特約は、生命保険に付帯されている制度で、医師から余命6ヵ月以内というような診断を受けた場合に、保険金の一部を先払いで受け取れるしくみです。このお金を、生活費や医療費以外、また旅行などに使われている方もいました。

主治医と余命の話をすることが難しいという方や、ご自身のことだけでなく「家族に何か残したい」というお気持ちをお持ちの方もいますので、選択肢のひとつとして知っておいてもらえればと思います。

がんになった後に保険に入りたい場合

がんになった後でも入れる保険はあります。ただ、保険というのは必須のものではありません。本当に必要なのかどうかを考えてみる価値はあります。

まず「加入する必要があるか？」を考える

「今からでも、がん保険に入れるなら入りたいんです」こう言われる方もいますが、がんになってからも入れる保険についてはまず「加入できる」と「加入する必要がある」を切り離して考えることが大事です。なぜなら、がんになってからでも入れる保険は、通常の保険より保険料が割高になるためです。

「蓄えが少なくて、子どもが小さい間は保険料が高くても必要性を感じる」という相談者さんもいました。そういったケースでも、医療保険やがん保険については、高額療養費の自己負担額や貯蓄、今後の働き方や収入の見込みなども確認しつつ、どこまでの保障が必要か、保険料は支払えるのかも含めて、私は相談者さんと一緒に考えています。

がん経験者が入れる保険

がん経験者でも加入できるのは、次の3つの保険です。

1. 無選択（無告知）型保険：健康状態に関する告知や医師の診査なし

2. 引受基準緩和（限定告知）型保険：告知項目が少ない。がんが完治した状態でなくても申込みできる保険商品もある

3. がん経験者向けがん保険：再発・転移していないことが条件であることが多い

どれも告知内容を正しく理解してから加入することが重要です。告知内容に誤りがあると、告知義務違反として保険金が支払われないだけでなく、支払った保険料も戻ってこないケースがあるためです。告知内容で間違えやすいポイントをご紹介しますので、気になった点は保険担当者に十分確認しましょう。

保険加入時の告知内容で注意したい5つのポイント

［図表4］保険加入時の告知内容で注意したい5つのポイント 出所：『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より引用

再発への備えとしてのがん保険

再発の備えとして、がんになった後にも入れるがん保険を検討される患者さんも増えています。

がんの部位や発症時のステージ、年齢によって保険料は変わりますし、手術後半年から入れるのか、治療終了後5年経過した後なのかなどの加入要件も保険会社によって変わります。医療保険と同じく、保障内容と保険料が自分に合っているのかを十分に検討されると良いでしょう。

黒田 ちはる

看護師FP®