「ベイブレードエックス XONE」Switch版がAmazonにて19%オフで販売中メーカー特典の限定ベイとAmazon限定特典が同梱
【「ベイブレードエックス XONE」Nintendo Switch版】 発売日：2024年11月14日 価格：8,228円 セール価格：6,648円
(C)Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject, TV TOKYO
Amazonにて、Nintendo Switch版ベイブレードアクション「ベイブレードエックス XONE」が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から19%オフの6,648円。
「ベイブレードエックス XONE」は、タカラトミーより発売中の玩具「BEYBLADE X」を題材としたアクションゲーム。「BEYBLADE X」の特徴であるエクストリームラインを搭載したスタジアムで、“X(エクストリーム)ダッシュ”や駆け引きを盛り上げるゲームオリジナルの“アクティブゲージ”を使ったアクション性の高いベイブレードバトルを実現する。
本商品では、メーカー特典の、このゲームでしか手に入らない限定ベイ「シノビナイフ4-60LF メタルコート:ブルー」に加えて、Amazon限定特典「Nintendo Switch ロゴデザイン マイクロファイバークロス」が同梱する。
メーカー特典限定ベイ「シノビナイフ4-60LF メタルコート:ブルー」
