¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³¥µ¥È¥ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×¡Ê£Ó£Ó£Ð£×¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢£±£²·î£´Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹£Ö£ï£ì¡¥£³£·¡¡¡¼£Ô£È£Å¡¡£²£°£ô£è¡¡£Á£Î£Î£É£Ö£Å£Ò£Ó£Á£Ò£Ù¡¼¡Î£²£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡×¤Ç£Ó£á£ò£å£å£å¡õºÌ±©¾¢¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥é¥Ã¥·¥å¡×¤¬¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£Î£Ï£Ò£É¡¢£Í£É£Ò£Á£É¡¢Êõ»³°¦¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¡õºÌ±©¤Ï¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Ç£¹·î¤ÎÂç²ñ¤ËÂ³¤¯»²Àï¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¤È¤Î¥È¥ê¥ª¤Ç¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤«´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤ÏÍèÇ¯¸µÆü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¡Ö¶à²ì¿·Ç¯¡õÂçÃ«¿¸ÆóÏº¥¨¥¤¥É¡×¤Ç¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿£Í£É£Ò£Á£É¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤¦¡£º£²ó¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¤¬Á°¾¥Àï¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Î¾¼Ô¤ÎÆ®¤¤¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É²¦¼Ô¤Î¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸µ»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¢¡£±£²¡¦£´¸å³Ú±à·èÄêºÑ¤ß¥«¡¼¥É
¡¡¢§£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¡¢ºÌ±©¾¢¡¡£ö£ó¡¡£Î£Ï£Ò£É¡¢£Í£É£Ò£Á£É¡¢Êõ»³°¦
¡¡¢§¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡£±£µÊ¬£±ËÜ¾¡Éé
é®²¼¤á¤°¤ß¡¡£ö£ó¡¡»Ö¿¿¤¦¤¿
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
±ÊÅÄÍµ»Ö¡¢´Ö²¼È»¿Í¡¡£ö£ó¡¡Æ£ÅÄÏÂÇ·¡¢¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó
¡¡¢§£Ó£Ó£Ð£×Ç§ÄêÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢ÃÝÅÄÀ¿»Ö¡¡£ö£ó¡¡Â¼¾åÏÂÀ®¡¢¹â¶¶¡È¿Í¶ô¤¤¡ÉµÁÀ¸
¡¡¢§£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¹¥±¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡¡£ö£ó¡¡Æü¹â°ê¿Í¡¢À¯½¡¡¢°¤Éô»ËÅµ
