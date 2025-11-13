フリーアナウンサーの山本モナが１３日、自身のインスタグラムを更新し、司法試験に合格したことを報告した。

山本は「【ご報告】」とし、「この度、令和７年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると５年。長かった、、」と伝えた。

「私のこれまでの経験と、法曹としての学びが、どなたかの力になるように、引き続き頑張ります。４０代からの新しい挑戦が実りました。やっと次のスタートラインに立てました」と明かした。

「皆様、『やればできる』という言葉は、本当です（笑）年齢や、家庭状況や、その他色々なことで自分にストッパーをかけてその場にとどまることはもったいない。ぜひ動いてほしいな」とつづり、「そんな想いを込めてのご報告です」と結んだ。

山本は広島出身。学習院大学法学部法律学科卒。１９９８年朝日放送に入局。父はノルウェー人、母は日本人で“関西最強の美女アナ”といわれた。０５年にフリーとなった。私生活では、２０１０年８月に一般男性との結婚を発表。１２年７月に第１子の女児を出産。１４年６月に第２子男児、１９年６月に第３子誕生を発表した。

