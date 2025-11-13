「ハロー！プロジェクト」の公式サイトが13日に更新され、アイドルグループ「つばきファクトリー」の西村乙輝（いつき＝15）が体調不良のためイベントを欠席することを発表した。

サイトでは「メンバーの西村乙輝ですが体調不良のため出演を予定しておりました下記コンサート・イベントを欠席させて頂きます」と報告。以下3つのイベントへの出演を見送るとした。

11月13日(木)

ワールドキルトフェスティバル2025

11月15日(土)

TSUBAKI FACTORY − Blooming Cafe

11月16日(日)

TSUBAKI FACTORY 10th Anniversary Concert 〜ON AND ON〜 Taipei Hearts

「ファンの皆様並びに関係各位にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしますこと心よりお詫び申し上げます」と謝罪した上で「何卒ご理解、ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。

西村は8月にグループに加入した新メンバー。24年2月からハロプロ研修生に所属していた。