²Ã¸î°¡°Í¡¢2ÅÙ¤ÎµÊ±ìÊóÆ»¤Ç»öÌ³½ê¤Ë¥¯¥ÓÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤â¡Ö¡È²ò¸Û¡É¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×

¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎËÜ²»¤ËÂÐ¤·¡¢MC¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤È¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡¦µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬ËÜ²»¤Ç»Â¤ê¹þ¤à¡¢ÀÖÍç¡¹²»À¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡Ù¡£
11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢²Ã¸î°¡°Í¤¬½Ð±é¡£¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÊì¿Æ¤ÎËÜ²»¡×¤ÈÂê¤·¡¢²áµî¤ÎÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²Ã¸î°¡°Í¤¬¸ì¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÉÝ¤µ¡Ö¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£²ÃÆþ»þ¤«¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿²Ã¸î¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¿¥Ð¥³¡¢µÛ¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡ÖµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¿Í¤Ë±³¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î¶à¿µ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢¡Ö³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤¹¤°¤Ë2²óÌÜ¤ÎµÊ±ìÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Åö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿²Ã¸î¤Ï¡¢¶à¿µ¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¤ªÃãµâ¤ß¡É¤«¤é»Ï¤á¤ë³Ð¸ç¤ÇÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÛ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊµÛ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
2ÅÙÌÜ¤ÎµÊ±ìÊóÆ»¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë²ò¸Û¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿²Ã¸î¤À¤¬¡¢¡Ö²ò¸Û¤Ç¤¹¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È²ò¸Û¡É¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²ò¸Û¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö²ò¸Û¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¥¯¥Ó¤À¤è¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢É¨¤«¤é¥¬¥¯¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿²Ã¸î¡£¡Ö¿Í´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È¤â½Ò²û¤·¤¿¡£