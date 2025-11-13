

水がテクノロジーの発展を左右する「インフラのインフラ」となっています（写真：Table-K／PIXTA）

AIの発展を支えるデータセンター市場は急成長しています。しかし、巨大なデータセンターは、機器冷却のために膨大な水を消費しており、ついに大手テック企業による水利用の「情報隠蔽」という形で表面化しました。本稿では、『水の戦争』より一部抜粋のうえ、AI時代を支えるデータセンターの水資源をめぐる熾烈な競争と、地域社会との深刻な摩擦の実態に迫ります。

データセンターに適している立地

データセンターの数は加速度的に増えています。カナダの調査会社プレセデンス・リサーチのレポートによると、世界のデータセンター市場は、2025年に3867億1000万ドル（55兆3000億円／1ドル＝143円換算）になり、2034年までに1兆865億米ドル（155兆円）まで拡大すると予測されています。

では、データセンターの立地にはどのような場所が適しているのでしょうか。

2024年の時点で、アメリカには5381のデータセンターがありますが、その3分の1がバージニア州に集中しています。

なかでも北部のラウドン郡には、アマゾン、グーグル、マイクロソフト、メタといったビッグ・テクノロジーのデータセンターが集中しています。その理由をジョージ・ワシントン大学のジョン・E・ビショフ博士は、「高速ネットワーク」「電力」「水」と分析しています。

ラウドン郡では1980年代後半にインターネットエクスチェンジが設置され、信頼性の高い光ファイバー網が整備されています。また、全米平均より約34％安く電力が提供され、電力コストを重視する企業にとって魅力的です。さらに再生水プロジェクト（下水処理場で処理された排水を再利用するなど）によって、データセンターの冷却に必要な大量の水を持続的かつ環境負荷を抑えて供給できる体制が整っています。

しかしながら建設数が増えれば、インフラ資源への圧力も高まります。2024年、フィナンシャル・タイムズ紙は、バージニア州のデータセンター集積地での水使用量が「2019年から2023年にかけて63％増加した」と報じました。水消費量は700万立方メートルに達しており、数万人規模の都市の年間生活用水に匹敵します。

この増加は、AIの需要拡大によってデータセンターの数が大幅に増えたことと関連しています。ラウドン郡内のデータセンター用地は2019年以降で2倍以上に拡大し、さらに多くの施設が建設中です。

水と電力の供給がデータセンター誘致の条件である一方、それらの資源は決して無限ではありません。テクノロジーの発展が、地域の資源インフラと密接に結びついていることを忘れてはならないでしょう。

データセンターの水と水道局の懸念

水とテクノロジーの密接な関係が明らかになるにつれ、地域住民や行政との摩擦も生じはじめています。水は、地域に住む人々の生活や農業、産業に欠かせない資源です。一部の利用者が大量に使えば、その分だけ他の利用者への供給が圧迫されます。とくに、生活用水をめぐる懸念は無視できない課題となっています。

米ニューメキシコ州アルバカーキにあるメタのデータセンターは、年間約5万立方メートルの水を使用する権利を持っています。これは、一定規模の町の年間生活用水に相当する量です。水資源が乏しい乾燥地帯でこれほどの水を消費することに、地域では懸念の声が上がっています。

また、マイクロソフトが米アイオワ州に構えるデータセンターでは、夏場に冷却のため多くの水を使用します。この水は、住民が普段使っている水道水と同じ水源から供給されており、地元の水道局は水不足への不安を抱いています。

このような事例は、今後さらに増えていくと見られています。データセンターは今後も世界各地に建設される見通しですが、その際、安定的かつ十分な水資源へのアクセスが重要な要件となります。つまり、水がテクノロジーの発展を左右する「インフラのインフラ」となっているのです。

実際、地政学リスクに関する分析で知られるユーラシア・グループも報告書『Top Risks 2023』の中で、アメリカにおける水資源の問題を重要なリスクの一つに挙げ、次のように警告しています。

「水不足の影響は悪化するが、政府の対処する能力は変わらない。水資源の恒常的な減少に十分備えることができていないため、政策担当者は、資源を突然制限し再分配する短期的な緊急措置に頼らざるを得なくなる。米国の政策担当者は、発電、給水、工業生産、食糧生産と、水資源の保全の間で悩むことになる」

すでにアメリカの多くの地域では、水利用をめぐる緊張が高まっています。農業用水や生活用水の使用者が水不足に苦しんでいるなかで、新たな巨大消費者であるデータセンターが登場し、さらに状況を複雑化させています。

このように、水資源をめぐる競合は、国と国とのあいだだけではなく、地域社会の内部でも顕在化しつつあります。その背景には、クラウドやAIといった先端技術を支えるインフラの拡張という避けがたい流れがあります。

隠されていたデータセンターの水利用

データセンターがどれだけの水を使用しているか、その実態は必ずしも明らかではありません。ときに透明性を欠き、情報が意図的に伏せられるケースもあります。

米オレゴン州のダレス市（以下、ダレス）にグーグルのデータセンターが建設されたのは2006年のことでした。同社は過去18年間で約18億ドルを投資し、200人以上の雇用を創出したほか、地域の非営利団体などに3100万ドル以上を寄付しています。さらに上下水道インフラの整備にも資金を投じ、地域経済に一定の貢献を果たしてきました。

一方で、ダレスは干ばつの影響を受けやすい地域であり、農業・漁業関係者や環境団体の間では、グーグルの水使用量に対する懸念が根強く存在していました。

そのような状況下で、グーグルが新たに2基のデータセンターを建設する計画が持ち上がりました。市はこれを誘致するために、固定資産税を1基目で50％、2基目で40％減免する優遇措置を提示しました。見返りとしてグーグルは、各データセンターの着工時に300万ドルを市に前払いするという内容です。市議会はこの契約を満場一致で承認しました。

契約にはさらに条件がありました。それは、グーグルに対して一定の水道使用量を優先的に割り当てる代わりに、同社が水源拡張工事に2850万ドルを負担するというものでした。

しかし、この「一定の水道使用量」がどの程度の量なのか不明確だったことから、市民の間で不安が広がりました。やがて情報公開を求める運動が活発になっていきます。

地元有力紙オレゴニアン（The Oregonian、オレゴン州ポートランドで発行）は、2021年10月、グーグルの水使用量の開示を求める書簡をワスコ郡の検事総長に提出しました。

検事総長は市に対して開示を命じましたが、ダレス側はこれを拒否。「グーグルの水使用量に関する情報は企業秘密であり、情報公開義務の適用外である」と主張し、逆にメディアに対して訴訟を起こしました。

世界中のデータセンターにおける水使用量を公表

法廷闘争は約1年に及びました。最終的に2023年2月、和解が成立し、ダレスはグーグルの過去10年分の水使用量を公表しました。公開されたデータによると、2012年には43万5000立方メートルだった水使用量が、2022年には146万立方メートルに増加しており、市全体の使用量の29％を占めるまでになっていました。





このケースは、テクノロジー企業の水利用に関する情報開示のあり方に一石を投じました。

グーグルはこの件を機に、ダレスだけでなく、世界中のデータセンターにおける水使用量も公表するようになりました。

たしかに、グーグルの水利用は契約に基づくものであり、同社は地域の水インフラに多額の投資も行っています。とはいえ、このような「水の優遇」が、地域にとって本当に望ましい選択なのかは慎重に検討されるべきです。一部の住民からは「グーグルは水の吸血鬼だ」といった批判も上がっており、短期的な経済的利益と引き換えに、地域の将来にリスクを抱え込む可能性も否定できません。

テクノロジー産業は、経済的な恩恵を地域にもたらすだけでなく、水という目に見えにくい共有資源にも影響を及ぼしています。データセンターの増加により、水の優先順位を再検討せざるを得ない地域が増えていくでしょう。

私たちが日々利用しているインターネットの背後で、どれだけの水が使われているのかを意識することは、これからますます重要になるはずです。

（橋本 淳司 ： 水ジャーナリスト）