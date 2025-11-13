こうきたか！こう値下げしてきたか！

突如、PS5シリーズにちょっとお得なニューフェースが発表されました。その名は「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」。

なんと希望小売価格は5万5000円！安いッ！

現行のPS5 デジタル・エディションが、7万2980円ですからそれよりも1万7980円もお安い！と、値段はソフト2本分くらいの違いがあって、かなりお買い得感高めですねー（円安・物価高になるまえの価格を調べるのは精神衛生上、禁忌とされています）。

現行品との差はある？

そして気になる「PS5 デジタル・エディション」と今回の「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」の差ですが…

・本体言語を「日本語」、かつ「国/地域」を「日本」に設定しているPlayStationのアカウントでのみ利用可能 ・内蔵ストレージの容量は現行1TBに対して825GB ・本体カバーがマットな質感

といった感じ。

ゲーム体験に関わる処理性能は同じで、ストレージ容量がちょっぴり減っているところくらいですかね（PS5の初期リリースモデルと同じ825GB）。でも、日本のゲーマーが日本のゲームをプレイするうえでは何も問題ありませんね！

ちなみにデジタル・エディションではディスクドライブを搭載していないので、ダウンロード版ゲームのみの対応となります。しかし、別売のディスクドライブを取り付けることで、パッケージ版のゲームプレイにも対応しますよ。

「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」は、11月13日（木）午前10時から、日本国内のPlayStation取扱店およびECサイトにて、予約受付を開始。

こういった言語やストアを限定する「日本語専用」モデルは、任天堂の売り方の後追いとも言えるんですけど、それでも遊んでほしい人にPS5のゲーム体験が届きやすくなるわけです。

僕はすごく良い試みだと思うんだよね、この売り方。

Source: PlayStation.Blog