¡Ú¥ë¡¼¥¡¼ÄÌ¿®Êí¡Ûº´ÌîÍ¥ÅÔ¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±Ç¯¡Ä½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤Ø¡Ö°ÊÁ°¤è¤ê¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡þº´ÌîÍ¥ÅÔ¡Ê£±£¹¡ËÆÁÅç»ÙÉô£±£³£µ´ü
¡¡£±£±Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿Ê¡²¬¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤³¤½²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î£±£°Áö£²Ãå£²ËÜ£³Ãå£³ËÜ¤È½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Æñ¿åÌÌ¤Ç¤â¿ï½ê¤Ë¹¥¥ì¡¼¥¹¤òÈäÏª¡£¾ÍèÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁö¤ê¤Ã¤×¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤âÀÎ¤ÏÁª¼ê»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉã¤ÎÌ´¤â¾è¤»¤Æ¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ø¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©¡¦ÌøÀî»Ô¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤¤Ä¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥È¤¬¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Æ°Õ³°¤È¶ìÄË¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È£±Ç¯´Ö¤Î·±Îý¤ËÂÑ¤¨¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£±·î£²£¶Æü¤ÎÌÄÌç¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£·¤«·î¤È¤Ê¤ë£··î¤Î¹¾¸ÍÀî¤Ç£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤ÆÄÌ»»£¹£µÁöÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¡£¾¡Î¨¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²¡¦£±£¸¢ª£³¡¦£±£±¤È½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÃå¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¡£¡ÖÆ»Ãæ¤ÇÃå¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡££±£Í¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£¼Á¤Î¤¤¤¤¡¢Á´Â®¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡££²£°£²£¶Ç¯Á°´ü¤ÏÊ¿¶Ñ¥³¥ó¥Þ£±£µ¤È°ÂÄê¤·¤¿¿ô»ú¤³¤½»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ö»Õ¾¢¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÁÅç»ÙÉô¤ÎÊý¤Ï¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»Õ»ö¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÉÔºß¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀèÇÚ¥ì¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤è¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÊÅÄÃæ¡Ë½ÙÊ¼¤µ¤ó¡£¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½é¤Î£Á£±¾º³Ê¤â·è¤á¤¿¿È¶á¤ÊÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯Ãæ¤ËÍ½ÁªÆÍÇË¤¬¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï£´¡¢£µ¡¢£¶¥³¡¼¥¹¤Ç£Áµé¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£³°¤«¤éÃå¤¬¼è¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥À¥Ã¥·¥å£±ËÜ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡Ö¾Íè¤Ï£Ó£Ç¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡½¡½¡£¤³¤ó¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯£±£¹ºÐ¡£ÆÁÅç»ÙÉô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯¹ë¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ê³Áö¤¹¤ë¡£