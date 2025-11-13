絵本『はらぺこあおむし』の魅力を閉じ込めたカラフルで鮮やかなミニレターセットが新発売

世代を超え世界中で愛されるロングセラー絵本『はらぺこあおむし』のミニレターセットが発売されました。

色紙をコラージュして制作された原作のカラフルで鮮やかなアートワークや、あおむしがひょっこり顔を出す可愛らしい仕草をデザインに取り入れた、色彩豊かなミニレターセットです。

絵本の世界をそのまま映し出したような世界観がステキです！ラインナップは「カットりんご」、「フルーツ」の２種類。

カットりんご

りんごからひょっこり顔を出す様子をダイカットで表現した、あおむしの可愛らしさが存分に楽しめるデザイン。封筒はあおむしやフルーツのパターン柄です。

￥440（税込）

フルーツ

りんごや梨、いちごなどあおむしの大好きなフルーツをカラフルに描きました。まるであおむしがフルーツを食べた跡のようにくり抜かれた穴が可愛らしいワンポイント！

￥440（税込）

鮮やかな色彩と遊び心あふれるデザインで、手紙を書く時間がもっと楽しく♪『はらぺこあおむし』ミニレターセットは、2025年11月10日（月）から全国の取り扱い専門店・量販店、公式オンラインストアにて発売中です。

『はらぺこあおむし』ミニレターセット