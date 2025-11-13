新作も再販も気になるぅぅぅ♡【コストコ】次買いたい「朝食パン」

朝早くから朝食を用意するのが大変なときに備えて【コストコ】のパンをストックしておくといいかも。今回はカスタード入りのクロワッサンやシンプルなプレッツェルなど、注目の新作パンのほか、再販された見逃せないパンもご紹介します。ゆっくり過ごしたい休日の朝食にもおすすめです。

1個でも満足できる！？「ミニカスタードクリームクロワッサン」

カスタードクリームがたっぷりと詰まった、プチ贅沢なクロワッサン。カスタードのまろやかな味わいが楽しめそうな新作パンは、朝から癒されたい時うってつけです。@potipoti212さんによると「1個でも大満足」だそうで、ボリューミーながら1パックに12個も入っている大容量なところも魅力的。冷凍庫にストックしておけば忙しい朝に頼りになりそうです。

塩気のあるパンが食べたい時に「プレッツェル」

甘さを抑えたパンを朝食に選ぶなら、シンプルなプレッツェルがおすすめ。@potipoti212さんによると「塩味なもちっとパン」で、独特な食感を楽しみながらほどよく食べ応えも感じられそうです。そのまま食べるのはもちろん、少しトーストしてアレンジを楽しむのもよさそう。

ねっとり濃厚感が楽しめそうな「メロンスワール」

ぐるぐると巻かれた生地が特徴の新作パン。@potipoti212さんによると生地には「ほんのり甘いメロンクリームがぎっしり」と詰まっているのだとか。フルーティーで華やかな味わいが朝食にも食べやすそうです。クリームは「硬めな感じ」で、濃厚な風味が堪能できるかも。

再販された注目のパン！「デニッシュチョココルネ」

@potipoti212さんが「かなり大きめやから朝に食べるなら半分くらいで満足」と語るデニッシュタイプのチョココルネ。こちらは「再販」を果たした注目のパンです。「チョコはヌテラっぽい味」で「濃厚」だそうで、朝から甘いものを食べたい時にぴったり。苦味のあるコーヒーとの相性もよさそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino