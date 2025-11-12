アルファロメオとマセラティが技術とデザインを結集！新プロジェクト「ボッテガ フオリセリエ」発表
Stellantisジャパン株式会社は、アルファ ロメオとマセラティの技術とデザインを結集した新プロジェクト「BOTTEGAFUORISERIE（ボッテガ フオリセリエ）」を、イタリア・モデナを拠点に発表した。
同プロジェクトは、特別仕様車の開発やヴィンテージ車の修復、素材研究、高性能技術の探求を行う創造拠点として始動。両ブランドの伝統と革新を融合し、唯一無二のモビリティを生み出す新たな挑戦となる。興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。
アルファ ロメオ と マセラティ による新プロジェクト「BOTTEGAFUORISERIE」を発表アルファ ロメオとマセラティの技術力と専門知識を集約し、モーター・バレーにおいて、協働の新プロジェクトを始動 時代を超越する特別カスタマイズ仕様車、ヴィンテージモデルの修復、革新的な素材研究、そして性能向上のための開発を行う創造拠点 数々のモータースポーツ関連のプロジェクトを手がけた実績を持つ、クリスティアーノ・ フィオリオが責任者に就任
2025年11月4日、イタリア モデナ発 ― アルファ ロメオとマセラティは、両ブランドの専門知識と技術力を結集した新プロジェクトBOTTEGAFUORISERIE（ボッテガ フオリセリエ）を発表しました。
BOTTEGAFUORISERIEは、イタリアのモデナからトリノ、アレーゼ（ミラノ県）に至る地域を対象とし、ピエモンテ州、ロンバルディア州、エミリア＝ロマーニャ州を含む広範囲のモーター・バレーを拠点として展開されます。イタリアの自動車産業を代表する2ブランドであるアルファ ロメオとマセラティの伝統、そして将来に向けたビジョンを統合し、結集し、両ブランドの卓越性を融合させた新たな取り組みです。
本プロジェクトは、設計力、技術力、職人技、高い品質への探求力を軸に、特別カスタマイズ仕様車の開発、ヴィンテージモデルの修復、素材研究、性能向上のための研究などを行う創造拠点として構想されました。イタリアのものづくり精神を体現する“ビジョン”としての存在を狙い、クラフトマンシップ、情熱、先進技術、そして細部へのこだわりが融合し、これからのカスタマイズ仕様車のあり方をかたちにしていきます。
プロジェクト責任者には、アルファ ロメオ「33ストラダーレ」やモータースポーツ関連プロジェクトの数々を手がけた実績を持つクリスティアーノ・フィオリオが就任し、アルファ ロメオCEO兼マセラティCOOであるサント・フィチリに直属します。
BOTTEGAFUORISERIEは、以下の4つの柱で構成されています。
BOTTEGA（ボッテガ：工房）
少量限定生産の特別仕様車を開発する部門です。
アルファ ロメオ「33ストラダーレ」やマセラティ「MCXtrema」など、設計から製造までをイタリア国内で完結させる体制を整え、オーナーと共同して一台一台を、真にユニークなモデルに仕立てます。
FUORISERIE（フオリセリエ：特別仕様）
量産車をベースにした、高度な個別仕様対応を行うプログラムです。
専任のデザインチームが両ブランドの美学を維持しながら、ユーザーの個性を反映した仕様を提案します。世界中の販売店で対応可能なカスタムオプションを提供し、量産車に独自性を加える取り組みを推進します。
LA STORIA（ラ ストリア：歴史）
ブランドの歴史的資産を保存・活用するヘリテージ関連の取り組みです。
「Officine Classiche」によるヴィンテージモデルの修復や認証業務に加え、博物館やアーカイブの整備を通じて、過去のモデルを現代的に再解釈しながら継承しています。歴史と現在をつなぐ活動として、ブランドの価値を可視化します。
CORSE（コルセ：レース）
モータースポーツの技術を市販車開発に応用する部門です。
空力、シャシー、パワートレインなどの分野で、イタリア国内の製造サプライチェーンと連携しながら、高性能車両の技術革新を推進します。マセラティはGT2欧州シリーズAMクラスでのタイトル獲得など、競技技術の応用力を実績として示しています。
当プロジェクトの発表に、以下の通りコメントが出されました。
サント・フィチリ（アルファ ロメオCEO／マセラティCOO）
BOTTEGAFUORISERIEは、両ブランドの今後を方向づける重要な取り組みです。イタリアの設計力、技術力、製造力を活かし、ブランドの価値をさらに高めてまいります。
ジャン-フィリップ・アンパラト（マセラティCEO）
BOTTEGAFUORISERIEは、構想と実現が交差する場です。各プロジェクトは、厳密な研究と高い専門性に基づいて進められます。
クリスティアーノ・フィオリオ（BOTTEGAFUORISERIEゼネラルマネージャー）
本プロジェクトでは、過去の経験を活かしながら、技術的な完成度に加えて、感性にも訴える印象深い車両を開発していきます。ブランドの歴史を尊重しつつ、新たな価値を創出することが使命です。
BOTTEGAFUORISERIEはすでに稼働を開始しており、ブランドの歴史を新たな創造の源として活かしながら、未来のかたちを具体的に描き出す場として機能しています。技術と美意識が高位で融合することで叶えられる、純粋なものづくりを追求していきます。
詳細は、以下動画をご確認ください。（英語のみ）
URL：https://youtu.be/5xWtx86BxyY?si=557Y5HasIbYL4qq6
※ 当リリースは、イタリア モデナにて2025年11月4日に発行されたプレスリリースの抄訳です。
本国プレスサイト： https://www.media.stellantis.com/em-en/press
問い合わせ先：
Andrea PALLARD - Alfa Romeo and Maserati Communications Manager
andrea.pallard@stellantis.com
Roberta MARCHETTI - BOTTEGAFUORISERIE Communications Manager
roberta.marchetti@maserati.com
リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社