同プロジェクトは、特別仕様車の開発やヴィンテージ車の修復、素材研究、高性能技術の探求を行う創造拠点として始動。両ブランドの伝統と革新を融合し、唯一無二のモビリティを生み出す新たな挑戦となる。興味のある方は詳細をチェックしてみてはいかがだろうか。

アルファ ロメオとマセラティの技術力と専門知識を集約し、モーター・バレーにおいて、協働の新プロジェクトを始動 時代を超越する特別カスタマイズ仕様車、ヴィンテージモデルの修復、革新的な素材研究、そして性能向上のための開発を行う創造拠点 数々のモータースポーツ関連のプロジェクトを手がけた実績を持つ、クリスティアーノ・ フィオリオが責任者に就任

2025年11月4日、イタリア モデナ発 ― アルファ ロメオとマセラティは、両ブランドの専門知識と技術力を結集した新プロジェクトBOTTEGAFUORISERIE（ボッテガ フオリセリエ）を発表しました。



BOTTEGAFUORISERIEは、イタリアのモデナからトリノ、アレーゼ（ミラノ県）に至る地域を対象とし、ピエモンテ州、ロンバルディア州、エミリア＝ロマーニャ州を含む広範囲のモーター・バレーを拠点として展開されます。イタリアの自動車産業を代表する2ブランドであるアルファ ロメオとマセラティの伝統、そして将来に向けたビジョンを統合し、結集し、両ブランドの卓越性を融合させた新たな取り組みです。



本プロジェクトは、設計力、技術力、職人技、高い品質への探求力を軸に、特別カスタマイズ仕様車の開発、ヴィンテージモデルの修復、素材研究、性能向上のための研究などを行う創造拠点として構想されました。イタリアのものづくり精神を体現する“ビジョン”としての存在を狙い、クラフトマンシップ、情熱、先進技術、そして細部へのこだわりが融合し、これからのカスタマイズ仕様車のあり方をかたちにしていきます。



プロジェクト責任者には、アルファ ロメオ「33ストラダーレ」やモータースポーツ関連プロジェクトの数々を手がけた実績を持つクリスティアーノ・フィオリオが就任し、アルファ ロメオCEO兼マセラティCOOであるサント・フィチリに直属します。



BOTTEGAFUORISERIEは、以下の4つの柱で構成されています。

BOTTEGA（ボッテガ：工房）

少量限定生産の特別仕様車を開発する部門です。

アルファ ロメオ「33ストラダーレ」やマセラティ「MCXtrema」など、設計から製造までをイタリア国内で完結させる体制を整え、オーナーと共同して一台一台を、真にユニークなモデルに仕立てます。

FUORISERIE（フオリセリエ：特別仕様）

量産車をベースにした、高度な個別仕様対応を行うプログラムです。

専任のデザインチームが両ブランドの美学を維持しながら、ユーザーの個性を反映した仕様を提案します。世界中の販売店で対応可能なカスタムオプションを提供し、量産車に独自性を加える取り組みを推進します。

LA STORIA（ラ ストリア：歴史）

ブランドの歴史的資産を保存・活用するヘリテージ関連の取り組みです。

「Officine Classiche」によるヴィンテージモデルの修復や認証業務に加え、博物館やアーカイブの整備を通じて、過去のモデルを現代的に再解釈しながら継承しています。歴史と現在をつなぐ活動として、ブランドの価値を可視化します。

CORSE（コルセ：レース）

モータースポーツの技術を市販車開発に応用する部門です。

空力、シャシー、パワートレインなどの分野で、イタリア国内の製造サプライチェーンと連携しながら、高性能車両の技術革新を推進します。マセラティはGT2欧州シリーズAMクラスでのタイトル獲得など、競技技術の応用力を実績として示しています。

当プロジェクトの発表に、以下の通りコメントが出されました。



サント・フィチリ（アルファ ロメオCEO／マセラティCOO）

BOTTEGAFUORISERIEは、両ブランドの今後を方向づける重要な取り組みです。イタリアの設計力、技術力、製造力を活かし、ブランドの価値をさらに高めてまいります。



ジャン-フィリップ・アンパラト（マセラティCEO）

BOTTEGAFUORISERIEは、構想と実現が交差する場です。各プロジェクトは、厳密な研究と高い専門性に基づいて進められます。



クリスティアーノ・フィオリオ（BOTTEGAFUORISERIEゼネラルマネージャー）

本プロジェクトでは、過去の経験を活かしながら、技術的な完成度に加えて、感性にも訴える印象深い車両を開発していきます。ブランドの歴史を尊重しつつ、新たな価値を創出することが使命です。





BOTTEGAFUORISERIEはすでに稼働を開始しており、ブランドの歴史を新たな創造の源として活かしながら、未来のかたちを具体的に描き出す場として機能しています。技術と美意識が高位で融合することで叶えられる、純粋なものづくりを追求していきます。

詳細は、以下動画をご確認ください。（英語のみ）

URL：https://youtu.be/5xWtx86BxyY?si=557Y5HasIbYL4qq6

※ 当リリースは、イタリア モデナにて2025年11月4日に発行されたプレスリリースの抄訳です。

本国プレスサイト： https://www.media.stellantis.com/em-en/press

