明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、家族に隠していた“秘密”が明るみになる
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」（第35回）が11月14日に放送される。
【写真】松野家を訪れる三之丞（板垣李光人）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第35回あらすじ
家族にヘブンの女中であることが知られてしまったトキ。さらに司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）に、物乞いとなったタエ（北川景子）の存在も知られてしまう。
トキがタエのことを黙っていたことについて家族が問おうとした矢先、三之丞（板垣李光人）が松野家を訪れる。トキが家族に隠していた秘密がすべて明るみになる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
