今季のバルセロナは怪我人が続出したことでラ・リーガでのタイトル争いで昨季と一転して首位のレアル・マドリードに後れをとっている。それでも、第12節のセルタ戦では4‐2と快勝した。この試合の勝因となったのはやはり怪我から復帰したロベルト・レヴァンドフスキのハットトリックだ。



オランダ代表でのインタビューでフレンキー・デ・ヨングがその活躍を絶賛し、強い信頼感を口にした。『MUNDO DEPORTIVO』が伝えている。





「レヴァンドフスキが戻ってきたことで、僕たちのチームは間違いなく良くなり、その存在が試合でもたらす違いは大きい。彼の実力は誰もが知っている」「ロベルトは15年か20年近くそれを示し、常にゴールを決めてきた。彼は今でもワールドクラスのストライカーだ」また、フレンキー・デ・ヨングは自身を取り巻く移籍の噂についても言及。「いつも尋ねてくるクラブがいた。でも、僕は決してそれを受け入れるつもりはない」として、クラブへの忠誠を語った。「バルセロナで6年、10年プレイするなら、少なくとも一度はチャンピオンズリーグで優勝しなければならないから、まだやるべきことが残っている」「自分の価値を証明するためにプレミアリーグに行かなければならないのか？そうは思わない。オファーはあったが、バルサで満足している。プレミアリーグは、約10年前のラ・リーガと同じように、間違いなく今最高のリーグだね。しかし、だからといって自分が素晴らしい選手であることを証明するためにそこでプレイしなければならないという意味ではない。子供の頃、バルセロナでその夢はすでに持っていた」昨季は近年のバルセロナにとって最高の成績をおさめることが出来たが、それでもCLを制することは叶わず、前回の優勝から10シーズン遠ざかっている。フレンキー・デ・ヨングはバルセロナで悲願の優勝を果たすことは出来るのか活躍を期待したいところだ。