お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえ（49）が12日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59)に出演。ママタレントとしての苦労を明かした。

自身のYouTubeなどで見せる等身大の姿が子育て中の母親たちから支持を集めているくわばた。

テレビ番組では夫への不満を口にしている場面をよく見かけるが「事前アンケートで“旦那さんの嫌なところどこですか?”とかあって、スタジオに行ったらママたちが何人か並んで旦那さんの嫌なところ何個か言って盛り上がる回になっている。そういうふうにしか話せないからそうなっちゃう」とその背景を語った。

続けて「“旦那さんの嫌なところ10個書いてください”って言われたら、1、2個はあるけど」とし「絞り出している」形になるという。

テレビのスタッフに「1回言ったんです。このご時世、文句ではなく旦那のお惚気話しましょう」と提案し企画が実現したこともあった。ところが「視聴率悪かった」と“幸せな話”には需要がなかったとし「やっぱり文句言っている方がいいのかな」とジレンマを明かした。

テレビで不満を言われている夫の反応については「私と結婚してくれた相手だなと思うのが“僕の話でウケてよかった”と喜んでくれています」と理解に感謝した。