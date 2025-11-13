三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は１２日、グループ各社の個人向け金融アプリに、対話型ＡＩ（人工知能）を手がける米オープンＡＩのサービスを導入すると発表した。

「ＡＩコンシェルジュ」がチャット上で顧客の相談に応じ、資産運用の提案を行う。

ＭＵＦＧが２０２６年度に開業予定の「デジタルバンク」から順次導入する。金融機関のアプリにオープンＡＩの機能を搭載するのは、日本初となる見込みだ。

ＡＩコンシェルジュでは、蓄積される会話履歴や購買データを元に個人に最適なサービスを提案する。例えば、顧客のコンビニ利用状況を踏まえて、ポイントがよりたまりやすい店舗を紹介する。銀行・証券口座の開設やカード発行の申し込み手続きをＡＩが支援する機能や、ＡＩが家計簿を作成する機能も検討している。

ＭＵＦＧの山本忠司常務は１２日の記者会見で「ＡＩ技術の進化をアプリの進化につなげたい。顧客体験の革新に挑戦する」、オープンＡＩ日本法人の長崎忠雄社長は「ＡＩが生活に溶け込む未来に向けた確かな一歩になる」と強調した。