¹¾ÀîÂî¡Ö¶õÇò¤Î°ìÆü»ö·ï¡×¤Ç¥Ê¥Ù¥Ä¥Í¤ËµÕ¤é¤Ã¤¿ÆÉÇä¤ÎÏÀÀâ°Ñ°÷¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç
1978Ç¯½©¡¢²øÊªÅê¼ê¡¦¹¾ÀîÂî¤ò¤á¤°¤ê¡¢µå³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö¶õÇò¤Î°ìÆü¡×»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¤½¤Î±¢¤Ç»å¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÉÇä¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¦ÅÏîµ¹±Íº¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¼ÒÆâ³°¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢»æÌÌ¤ò»È¤Ã¤Æ¹¾Àî³ÍÆÀ¤Î¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»þ¤ò·Ð¤¿2011Ç¯¡¢µð¿Í·³¤Î¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¡È¶¯¸¢¡É¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£ÆÉÇäµð¿Í·³¸µµåÃÄÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ê¥Ù¥Ä¥Í¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿À¶Éð±ÑÍø¤¬¸ì¤ë¡¢ÀäÂÐ¸¢ÎÏ¼Ô¤Î¼ÂÁü¤È¤Ï¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢À¶Éð±ÑÍø¡Øµ¼Ô¤ÏÅ·¹ñ¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤ È¿¹ü¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥àÀïµ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¢ÎÏ¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë
ÅÏîµ¹±Íº¤ËµÕ¤é¤¨¤ë¼Ô¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«
¡¡ËÛÊüÉÔæ³¤Ê¼Ò²ñÉô¤Î¥¹¥¿¡¼µ¼Ô¤À¤Ã¤¿ËÜÅÄÌ÷½Õ¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£1984Ç¯¡¢¡ØÉÔÅöÂáÊá¡Ù¤ÇÂè6²ó¹ÖÃÌ¼Ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¡¢ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¼Ò¼ç»þÂå¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï1971Ç¯¡¢37ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤âÈà¤Ï¤º¤Ã¤È¤ª¤ó¤Ü¤í¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊë¤é¤·¤Ç¡ÖÍ³½ïÀµ¤·¤¤ÉÏË³¿Í¡×¤ò¼«¾Î¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Ð¤µ¤Ð¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î°ì½Ö¤â¼«Ê¬¤Î¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò²ù¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ä¤âÅìµþ¡¦¿¼Àî¤Ë¶á¤¤ÄÂÂß½»Âð¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2011Ç¯11·î¤Î¤½¤Î¤È¤¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿Åö»þ¡¢ÅÏîµ¤ÈÀ¶Éð¤Ï¥³¡¼¥Á¿Í»ö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¡£ÅÏîµ¤Ï¹¾Àî¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¾·æÛ¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¾ù¤é¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢À¶Éð¤Ï³°ÍÍ¤Î·ì¤òÆþ¤ì¤¿ÁÈ³Õ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡Ë¤¹¤Ç¤Ë61ºÐ¤Ç¡¢ËÜÅÄ¤Û¤É¤ÎÂÀ¤¤´Î¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ð¤µ¤Ð¤·¤¿µ¤Ê¬¤É¤³¤í¤«¡¢¡Öº£Æü¤Ï»à¤Ì¤Î¤Ë¤È¤Æ¤â¤è¤¤Æü¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤²¤µ¤Ê¸ÀÍÕ¤òÒì¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»à¤Ì¤Î¤Ë¤è¤¤Æü¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î»àÀ¸´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤é¤·¤¤¤¬¡¢»ä¤¬Áê¼ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÆÈºÛ¼Ô¡×¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÅÏîµ¹±Íº¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃÇÊÒ¤ä¡¢²¬ÁÒÅ·¿´¤Î²Î¤Ã¤¿¡Ö´ñ¹ü¶¢¹ü³«Íî±É¸Ï¤Ï²¿¤Î¤½¤Î Æ²¡¹ÃË»Ò¤Ï»à¤ó¤Ç¤â¤è¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤È¤µ¤éÍ¦¤Þ¤·¤¤°ìÀá¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÊâÀè¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
