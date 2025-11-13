2011年公開、隠れた人気を持つ映画『リアル・スティール』。待望の新作について、そろそろ何か朗報でも……と期待していたファンには残念だが、ショーン・レヴィ監督にはこの作品の将来への見通しがないようだ。

『リアル・スティール』はロボット格闘技を描いたヒュー・ジャックマン主演の映画で、メカSFやボクシングの興奮、週刊少年ジャンプ的な「友情・努力・勝利」の感動が詰まった作品。監督は今や「ストレンジャー・シングス 未知の世界」『フリー・ガイ』（2021）で広く知られるようになったショーン・レヴィ。スティーヴン・スピルバーグにロバート・ゼメキス、ダニー・エルフマンまで参加している。

この作品はコロナ禍の巣篭もり需要時にストリーミング配信で一度話題を呼び、レヴィ監督もジャックマンと共に続編の話し合いをしていると。その発言から4年が経った今、米にて改めて状況を尋ねられたレヴィ。しかし、その回答というのが……。

「感心しますよ。粘り強いね。僕たちがおじいちゃんになっても、きっと君は『リアル・スティール』のことを聞いてくるんだろうな。そういうところ、好きですよ。

状況は不透明です。ああ、今のこの感覚じゃなくて、“実現しそうです”なんて言える感じだったら良かったのにな。」

どうやらレヴィは、この作品が「興収成績がどうだったかに関係なくファンに愛されている」からこそ、保守的な考えでいるようだ。「続編映画であれ、テレビドラマ化であれ、正しく描かれると確信できない限り、『リアル・スティール』には手をつけたくないのです」。

一時はドラマ化の開発も「非常に活発に」というものの、これも棚上げになってしまったということか。「現時点では未定なんです」とレヴィ。「実現しそうとは言えない状況で、その点は申し訳ないです。ただ、あのオリジナル版への純粋な愛を、少なくとも守っていきたいんです」。

Source: