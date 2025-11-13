『グラスハート』佐藤健アジアツアー開幕！台北3000人熱狂、横浜公演Blu-ray化も決定
2025年11月1日、Netflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド「TENBLANK」のボーカルを務める佐藤健さんが、自身初となる単独アジアツアー『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』を台北からスタートさせた。
【写真20枚以上】佐藤健、台北での熱狂ライブと横浜1万8000人公演のステージショット
■「ダージャーハオ！」佐藤健の中国語に台北3000人が歓喜の渦
2025年10月に横浜・ぴあアリーナMMで1万8000人を動員したTENBLANKのファンミーティングから約3週間。その熱気も冷めやらぬ中、アジアツアー初日となる台北公演(会場：TAIPEI INTERNATIONAL CONVENTION CENTER)のチケット3000枚は早々にソールドアウトしており、海外での高い人気がうかがえる。
1曲目「MATRIX」のイントロが激しく鳴り響く中、ステージに現れた佐藤さんに観客から大歓声が上がる。続く「旋律と結晶」「約束のうた」と、サポートミュージシャンたちとの怒涛のパフォーマンスで会場を熱狂させた。
トークパートでは、中国語で「ダージャーハオ！佐藤健です！」とあいさつすると客席から大きな歓声が。台北での思い出や好きな食べ物の話、客席とのやり取りで中国語を覚えるなど、序盤から現地ファンとのコミュニケーションを楽しむ佐藤さんの姿が印象的だった。
■ピアノ弾き語り「永遠前夜」でエモーショナルなフィナーレ
開場中にファンが思い思いにメッセージを書いた絵馬が、神社のように絵馬かけとともにステージに登場。会場のファンからの一つひとつの思いをしっかり受け止めながら、終始うれしそうな姿を見せた佐藤さん。観客全員参加のプレゼントゲームコーナーでは、佐藤さんの一挙手一投足に会場が沸いた。
後半のライブパートでは、現地ファンのために用意されたTENBLANK横浜公演のダイジェストや、TENBLANKメンバーからのメッセージ映像が流れる中、佐藤さんが客席に登場。ファンと直接触れ合うなど、ファンとの交流を主眼に置いた演出が続いた。
客席との掛け合いから「Chasing Blurry Lines」「Glass Heart」と続き、最後は佐藤さんのピアノ弾き語りから「永遠前夜」でエモーショナルにエンディングを迎えた。「ワンアン！(よい夜を！)」という佐藤さんの一言に、台北の会場全体がハートフルな雰囲気に包まれながら、大盛況のうちにツアー初日は幕を閉じた。
■次は香港＆バンコク！横浜公演のBlu-ray発売も決定
佐藤さんの単独アジアツアーは、台北公演の大成功を受けて、2025年11月8日にはソウル(KBS ARENA)でも開催された。今後は2025年11月19日(水)に香港(AWE HALL 10)、2025年11月29日(土)にバンコク(UOB LIVE)での公演が予定されている。香港公演はすでにソールドアウトとなっており、アジア全域での『グラスハート』人気の高さがうかがえる。
さらに、2025年10月11日に行われた『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』のBlu-rayが、2026年3月下旬に発売されることも決定。価格は1万780円で、夜公演に加え、昼公演トークパートダイジェストやメイキング映像も収録される。現在、特設サイトで2025年11月30日(日)まで完全受注生産限定販売を受け付けている。
2025年7月31日の配信開始以来、アジア全域で大ヒットを記録している『グラスハート』。劇中バンド「TENBLANK」のデビューアルバムは配信開始直後に各国のチャート1位を記録した。1993年の原作誕生から32年、そして佐藤さんが映像化を夢見てから12年--。俳優からミュージシャンへと境界を超えた挑戦は、アジア全域で新たな伝説を刻み始めている。
Blu-ray『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』
価格：1万780円
形態：Blu-ray1枚組
仕様：三方背BOX／デジパック仕様
発売：2026年3月下旬予定
受注期間：受付中〜2025年11月30日(日)23時59分
※日本国内限定販売／完全受注生産
収録内容(予定)：
2025年10月11日 ぴあアリーナMM 夜公演
・MATRIX
・旋律と結晶
・約束のうた
・シトラス
・Chasing Blurry Lines
・Glass Heart
・永遠前夜 (アンコール)
・約束のうた (アンコール)
特典映像：
・昼公演トークパートダイジェスト
・メイキング映像
・フォトブックレット付属
Netflixシリーズ『グラスハート』
Netflixにて世界独占配信中
出演：佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳、菅田将暉
原作：若木未生『グラスハート』シリーズ(幻冬舎コミックス刊)
TENBLANKデビューアルバム『Glass Heart』
配信・CD発売中
初回限定盤(CD＋Blu-ray)：6050円
通常盤(CD)：3850円
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
