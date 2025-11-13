ドジャースのトミー・エドマン外野手（30）が右足首の手術を行うため、来年3月のWBCについて韓国代表での出場を断念したと13日までに韓国メディアが報じた。

韓国メディア「聯合ニュース」によると、リュ・ジヒョン代表監督が「9月にエドマンと会ったが、シーズン後に足首の手術を受けると言ってた」とし「“2023年に期待していたほどの活躍ができなかったから、今回こそ挽回したい”と言っていたが、足首のケガのため出場できないとのことでした。また機会があればぜひ出場したいと言っていた」とエドマン側から出場断念を伝えられていたと明かしたという。

エドマンは移籍2年目の今季、開幕から二塁、三塁、中堅を守る高いユーティリティー性を発揮し、チームに貢献。8月3日（日本時間4日）のレイズ戦で右足首を痛め負傷交代し、翌4日（同5日）にIL入りするなど故障にも苦しんだが、終盤戦で戦列に復帰し、97試合の出場で打率・225、自己最多タイの13本塁打を放ち、49打点を記録した。

ポストシーズンではフィリーズとの地区優勝決定シリーズ以降は全試合に出場。16試合で63打数14安打の打率・222、2本塁打、8打点の成績を残し、球団史上初となるワールドシリーズ連覇に貢献した。

23年のWBCは、母が韓国人であることから韓国代表として出場。ただ、3試合に出場し11打数2安打と不完全燃焼に終わりった。日本戦でも「1番・二塁」で出場したものの4打数無安打で、守備でもエラーを記録した。韓国も3大会連続の1次ラウンドで敗退した。

同メディアによると、今季タイガースでプレーした28歳外野手ジャメイ・ジョーンズがエドマンに代わって代表候補に浮上しているという。別のメディアによると、父、兄はNFLでプレーするなどアメフト一家で、母・ミシェルさんは韓国系という。