ラブ・ライナーのPOP UPが渋谷＆池袋に登場♡限定ミラーも！

ラブ・ライナーのPOP UPが、渋谷「SHIBUYA DOGENZAKA FLAG」（11/18～12/16）と池袋「Part2店」（11/19～12/17）で期間限定開催♡リニューアルしたリキッドアイライナーR5（1,760円・税込）やクリームフィットペンシルR（1,320円・税込）を実際に試せるほか、POP UP限定オリジナルコンパクトミラーのプレゼントも！

リニューアルアイライナーで自在なライン



リキッドアイライナーR5/極細筆

価格：1,760円（税込）/リフィル 価格：1,540円（税込）

色展開は、ブラック、ダークブラウン、ブラウン、ミルクブラウン、モカグレージュ、ロゼブラウン。

特長：描きやすい職人筆と適度な重みのアルミボトル。2025年9月リニューアルで「発色」「色持ち」「かすれにくさ」がパワーアップ。

超極細筆（0.01mm）も登場し、細やかなアイライン表現が可能！リキッドならではのシャープなラインも、柔らかな目もとにも自在に描ける進化版アイライナーです♡

クリームフィットペンシルで目もと印象アップ



クリームフィットペンシルR/極細楕円芯

価格：1,320円（税込）

色展開はミディアムブラウン、アッシュブラウンです。

特長：クリーミィな描き心地でまぶたにフィット、繰り戻しタイプ。2025年3月リニューアルで「なめらかさ」「にじみにくさ」「折れにくさ」が向上！

超極細楕円芯（1.1mm）で繊細なラインも自由自在。ペンシルタイプならではの自然な締め色や、目尻のアクセントも思い通りに♡

POP UP限定ノベルティも見逃せない



期間中、渋谷・池袋のPOP UPでラブ・ライナー商品を購入すると、オリジナルコンパクトミラーを1会計につき1点プレゼント♡

リニューアルアイライナーやペンシルを試して、さらに限定ノベルティをゲットできるチャンスです♪

※ラブ・ライナー全商品対象、無くなり次第終了

ラブ・ライナーPOP UPで冬の目もと美人に



ラブ・ライナーのPOP UPは、渋谷と池袋で期間限定開催します♡

リニューアルアイライナーR5（1,760円・税込）、クリームフィットペンシルR（1,320円・税込）を試せるだけでなく、限定オリジナルコンパクトミラーもゲット可能！

この機会に目もとメイクの幅を広げて、冬の華やかさをプラスしてみてください♪