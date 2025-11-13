ＭＬＢアナリストで大谷翔平マニアとしても知られるベン・バーランダー記者が１２日（１３日）、自身のＸ（旧ツイッター）に連続投稿。ネバダ州ラスベガスのシャドークリークＧＣで開催中のゴルフ大会「ＭＬＢオープン」の様子をリポートした。

現役、元大リーガーらが集まったイベントで、バーランダー記者が注目したのがドジャースの運動万能の内野手。「ムーキー・ベッツがドライバーショットを豪快に打ち込む」とティーショットの動画を投稿すると、続いて第２打の動画も。「ムーキー・ベッツはやることすべたが文字通り信じられない」と記したように、フェアウエーからのアイアンショットはピン左のバーディーチャンスについた。

さらにパー３では「ムーキー・ベッツがホールインワンまでもう少し」と投稿。ベッツの放ったショットはピン右上に着弾し、左手前への傾斜を転がってピンに寄った。

ゴルフの腕前もすごいベッツにはフォロワーから「美しいスイング」「素晴らしいショット」「野球選手以前にアスリート」「ベッツはどんなスポーツをしても例外的なレベルで競い合うだろう」「この男にできないことなんてあるの？！？！」などとコメントが寄せられた。

ベッツはボウリングでもパーフェクトを何度も出すほどの腕前で「彼の１０ピンボウリングの腕前もチェックしてみて」という投稿もあった。