【佐賀県】「無色透明でトロッとした……」異国情緒あふれる「武雄温泉」の魅力とは？ 湯豆腐も人気
佐賀県西部に位置する武雄温泉は、約1300年の歴史を持つ名湯です。温泉のシンボルは、竜宮城を連想させる鮮やかな朱塗りの「武雄温泉楼門」。大正時代に創建されたこの門は、武雄温泉の歴史と風格を象徴しています。
泉質は、さまざまな成分が程よく入った弱アルカリ単純泉。無色透明でとろみのある湯ざわりが特徴で、肌になじんでしっとり潤すことから、古くから“美人の湯”と呼ばれています。
2022年の西九州新幹線開業によりアクセスが向上し、伝統と現代が融合した観光スポットとして、国内外の旅行者からの人気を集めています。
【主要アクセス】温泉までの行き方を見る
また、旅行者も利用しやすいカフェが併設され、洗練された空間が人気の「武雄市図書館・歴史資料館」や子どもから大人まで楽しめる体験型の科学館「佐賀県立宇宙科学館 ゆめぎんが」など文化的スポットも人気を集めています。
▼異国情緒漂うレトロな街並み
「歴史ある温泉地。立ち寄り湯も多く、また行きたいと思える場所」（40代女性／福岡県）」
「竜宮城のような『桜門』が異国情緒を醸し出すファンタジー感満載の温泉街と無色透明でトロッとした温泉」（50代男性／徳島県）」
▼温泉水を使った湯豆腐が絶品
「温泉街には名物の嬉野茶や地元の新鮮な食材を使った料理店が多く、温泉とグルメの両方を楽しめる」（30代女性／東京都）」
「日本三大美肌の湯と有名な温泉で、食事も温泉水を使ったとろとろ食感の湯豆腐が絶品」（50代女性／徳島県）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
泉質は、さまざまな成分が程よく入った弱アルカリ単純泉。無色透明でとろみのある湯ざわりが特徴で、肌になじんでしっとり潤すことから、古くから“美人の湯”と呼ばれています。
【主要アクセス】温泉までの行き方を見る
「武雄温泉」周辺には何がある？武雄温泉には、さまざまな共同浴場や立ち寄り湯があり、湯めぐりが楽しめます。温泉地から徒歩圏内には、樹齢3000年以上と推定される「武雄の大楠」が神木として崇められるパワースポット「武雄神社」、車で5分ほどの立地には四季折々の絶景が楽しめる広大な庭園「御船山楽園」などの観光スポットがあります。
また、旅行者も利用しやすいカフェが併設され、洗練された空間が人気の「武雄市図書館・歴史資料館」や子どもから大人まで楽しめる体験型の科学館「佐賀県立宇宙科学館 ゆめぎんが」など文化的スポットも人気を集めています。
「また行きたいと思える場所」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
▼異国情緒漂うレトロな街並み
「歴史ある温泉地。立ち寄り湯も多く、また行きたいと思える場所」（40代女性／福岡県）」
「竜宮城のような『桜門』が異国情緒を醸し出すファンタジー感満載の温泉街と無色透明でトロッとした温泉」（50代男性／徳島県）」
▼温泉水を使った湯豆腐が絶品
「温泉街には名物の嬉野茶や地元の新鮮な食材を使った料理店が多く、温泉とグルメの両方を楽しめる」（30代女性／東京都）」
「日本三大美肌の湯と有名な温泉で、食事も温泉水を使ったとろとろ食感の湯豆腐が絶品」（50代女性／徳島県）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)