【京都府】「カニづくしを堪能できる」日本三景を楽しめる「天橋立温泉」の魅力とは？ 湯ざわりも特徴的
陸奥の松島、安芸の宮島と並び“日本三景”に数えられる絶景、天橋立。その地に湧くのが天橋立温泉です。海と自然に囲まれ、天橋立を望む開放的なロケーションが魅力。海岸沿いに立ち並ぶ宿や温泉施設で、松並木や日本海を眺めながらぜいたくな湯浴みが楽しめます。
周辺の宿泊施設の大浴場や、天橋立駅隣にある外湯「智恵の湯」などで、その柔らかな湯を堪能できます。
【主要アクセス】温泉までの行き方を見る
“三人寄れば文殊の智恵”で知られる文殊菩薩をご本尊とし、智恵を授かるパワースポットとして有名な「智恩寺」、天橋立と文殊地区を結び、大型船が通るたびに90度旋回する「廻旋橋」など、周辺には展望スポットや歴史ある寺社仏閣が点在しています。
▼絶景を望みながら“美人の湯”に浸かる
「天橋立は11月上旬から下旬にかけて紅葉が見頃を迎え、紅葉を眺めながらの露天風呂は、とても良い」（50代男性／広島県）」
「お湯にぬめりがあり肌触りがよく肌に浸透していく感じがする」（50代女性／その他）」
▼カニが絶品
「日本海で獲れた『間人ガニ』は、他では食べることができない絶品です。カニのフルコース料理には、普段食べることができない、かに焼きや揚げ物などがあり、カニづくしを堪能できる楽しいエリアです」（60代女性／静岡県）」
「和菓子やスイーツも食べ歩き出来て、ジェラートもお勧めです」（40代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
周辺の宿泊施設の大浴場や、天橋立駅隣にある外湯「智恵の湯」などで、その柔らかな湯を堪能できます。
【主要アクセス】温泉までの行き方を見る
「天橋立温泉」周辺には何がある？天橋立温泉は、日本三景の絶景を巡る観光の拠点に最適。松並木が続く天橋立を徒歩やレンタサイクルで散策できるほか、景色を逆さまにのぞき込む「股のぞき」をすると、天に舞い上がる龍のように見える「飛龍観」が見られる展望スポットとして、「傘松公園」や遊園地が併設された「天橋立ビューランド」などが人気です。
「カニづくしを堪能できる楽しいエリア」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
▼絶景を望みながら“美人の湯”に浸かる
「天橋立は11月上旬から下旬にかけて紅葉が見頃を迎え、紅葉を眺めながらの露天風呂は、とても良い」（50代男性／広島県）」
「お湯にぬめりがあり肌触りがよく肌に浸透していく感じがする」（50代女性／その他）」
▼カニが絶品
「日本海で獲れた『間人ガニ』は、他では食べることができない絶品です。カニのフルコース料理には、普段食べることができない、かに焼きや揚げ物などがあり、カニづくしを堪能できる楽しいエリアです」（60代女性／静岡県）」
「和菓子やスイーツも食べ歩き出来て、ジェラートもお勧めです」（40代女性／大阪府）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)