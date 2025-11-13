「泣きそうに」アイナ・ジ・エンド、木村拓哉＆工藤静香の長女とのツーショットに「尊い」の声！
元BiSHのアイナ・ジ・エンドさんは11月12日、自身のInstagramを更新。俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの長女で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんとのツーショットを公開しました。
【写真】アイナ・ジ・エンド、Cocomiとのツーショットに反響！
この投稿にCocomiさんは、「最高なリラックス空間、らぶだよ」とコメント。ファンからは、「2人とも柔らかい素の表情になってて最高の犬会ですね」「かわいいが大渋滞してる 目の保養過ぎるありがとう」「定期的に会えてて元気もらえてるの尊い」「すてき」「ふたりの関係好きなの」「仲良しでほっこり」「尊い…尊過ぎる」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「仲良しでほっこり」アイナさんは「ツアーが終わってからもバタバタしていて制作で頭が煮詰まって、脳ぶよぶよになってたんだけど 明日会える？って連絡くれて、ここみにあえた！」とつづり、6枚の写真を投稿。Cocomiさんと愛犬たちと共に過ごした様子を公開しました。1枚目では、密着した2人のツーショットを披露。距離感からは仲むつまじい様子が伝わってきます。リラックスした時間を過ごせたようです。
「アムとぞっぴーのサイズ感かわい過ぎる」アイナさんは6月30日の投稿で、「葉蔵6歳 cocomiとアムと、葉蔵の6歳の誕生日会したよ」とつづり、cocomiさんや愛犬との写真を公開。コメントでは、「ぞっぴーおめでと」「アムとぞっぴーのサイズ感かわい過ぎるし帽子姿もかわいい」「ずっと元気でいてー！」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
