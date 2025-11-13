東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値179.45 高値179.48 安値178.48
180.79 ハイブレイク
180.14 抵抗2
179.79 抵抗1
179.14 ピボット
178.79 支持1
178.14 支持2
177.79 ローブレイク
ポンド円
終値203.29 高値203.57 安値202.61
204.66 ハイブレイク
204.12 抵抗2
203.70 抵抗1
203.16 ピボット
202.74 支持1
202.20 支持2
201.78 ローブレイク
スイス円
終値194.04 高値194.23 安値192.40
196.54 ハイブレイク
195.39 抵抗2
194.71 抵抗1
193.56 ピボット
192.88 支持1
191.73 支持2
191.05 ローブレイク
豪ドル円
終値101.27 高値101.32 安値100.51
102.37 ハイブレイク
101.84 抵抗2
101.56 抵抗1
101.03 ピボット
100.75 支持1
100.22 支持2
99.94 ローブレイク
NZドル円
終値87.72 高値87.74 安値87.08
88.61 ハイブレイク
88.17 抵抗2
87.95 抵抗1
87.51 ピボット
87.29 支持1
86.85 支持2
86.63 ローブレイク
カナダドル円
終値110.53 高値110.60 安値109.90
111.49 ハイブレイク
111.04 抵抗2
110.79 抵抗1
110.34 ピボット
110.09 支持1
109.64 支持2
109.39 ローブレイク
