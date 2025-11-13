東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6541　高値0.6550　安値0.6516

0.6589　ハイブレイク
0.6570　抵抗2
0.6555　抵抗1
0.6536　ピボット
0.6521　支持1
0.6502　支持2
0.6487　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5669　高値0.5671　安値0.5646

0.5703　ハイブレイク
0.5687　抵抗2
0.5678　抵抗1
0.5662　ピボット
0.5653　支持1
0.5637　支持2
0.5628　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4006　高値1.4022　安値1.3990

1.4054　ハイブレイク
1.4038　抵抗2
1.4022　抵抗1
1.4006　ピボット
1.3990　支持1
1.3974　支持2
1.3958　ローブレイク