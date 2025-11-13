東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6541 高値0.6550 安値0.6516
0.6589 ハイブレイク
0.6570 抵抗2
0.6555 抵抗1
0.6536 ピボット
0.6521 支持1
0.6502 支持2
0.6487 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5669 高値0.5671 安値0.5646
0.5703 ハイブレイク
0.5687 抵抗2
0.5678 抵抗1
0.5662 ピボット
0.5653 支持1
0.5637 支持2
0.5628 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4006 高値1.4022 安値1.3990
1.4054 ハイブレイク
1.4038 抵抗2
1.4022 抵抗1
1.4006 ピボット
1.3990 支持1
1.3974 支持2
1.3958 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6541 高値0.6550 安値0.6516
0.6589 ハイブレイク
0.6570 抵抗2
0.6555 抵抗1
0.6536 ピボット
0.6521 支持1
0.6502 支持2
0.6487 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5669 高値0.5671 安値0.5646
0.5703 ハイブレイク
0.5687 抵抗2
0.5678 抵抗1
0.5662 ピボット
0.5653 支持1
0.5637 支持2
0.5628 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4006 高値1.4022 安値1.3990
1.4054 ハイブレイク
1.4038 抵抗2
1.4022 抵抗1
1.4006 ピボット
1.3990 支持1
1.3974 支持2
1.3958 ローブレイク