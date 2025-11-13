¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¡ÖÆ±È¼¡¦¥¢¥Õ¥¿ー1²ó¤·¤È¤«¤ó¤È¡ª¡×¡¡Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ç¡È¥¿¥À¥â¥ó¤ä¤Ê¤¤Èþ½÷¡É¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ²ñ
Âç¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤Ï¡¢Âçºå¤Î¹âµé´¿³Ú³¹¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤¬ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡²¬Â¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤¬ËÌ¿·ÃÏ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Î¡È¥¿¥À¥â¥ó¤ä¤Ê¤¤Èþ½÷¡É¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä!?
²¬Â¼¤Ï¡¢·ÝÎò30Ç¯°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÌë¤ÎÅ¹¡É¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡ª¡¡¡ÖÆ±È¼¡Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð¶ÐÁ°¤Ë¤ªµÒ¤ÈÅ¹³°¤Ç¿©»öÅù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡Ê¥¯¥é¥Ö¤Î±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤¬¤ªµÒ¤È¿©»öÅù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡¢1²ó¤·¤È¤«¤ó¤È¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·Èà¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤äÎÁ¶â¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÍ¶¤¤Êý¤Ê¤É¤¬Á´¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢ÉÝ¤¯¤ÆÍ¦µ¤¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê²¬Â¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢·ÝÎò38Ç¯ÌÜ58ºÐ¤Î·Ý¿Í¡¦Æ£ÅÄ·»¤µ¤ó¤¬¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤Ç¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Î¤¤¤í¤Ï¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª¡¡Æ£ÅÄ·»¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿ÁÏ¶È47Ç¯¤Î¥Þ¥À¥à¾®ºå¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤âÄÌ¤¦¡¢³Ê¼°¹â¤¤Ï·ÊÞ¹âµé¥¯¥é¥Ö¤À¡£
¥Þ¥À¥à¾®ºå¤ÇÆ¯¤¯23ºÐ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¦ºé¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç»ÀÄ¤ÎÃåÊª¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¹õÈ±Èþ½÷¡£ ¼Â¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¡Ø¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡Ù7·î21ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òµþÅÔ¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î½÷À¤À¡£¤½¤ÎÈþËÆ¤ÈÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡¢Åö»þ²¬Â¼¤Ï¤Ê¤ë¤ß¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï～¡ª¡×¡Ö¤¿¤À¤â¤ó¤ä¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
ºé¤µ¤ó¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÇÉñµ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢2024Ç¯¤«¤é¥Þ¥À¥à¾®ºå¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¡£23ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÆ£ÅÄ·»¤µ¤ó¤ò¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤½êºî¤Ç´¥ÇÕ»þ¤Ë¥É¥®¥Þ¥®¤µ¤»¤¿¡£
ºé¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ£ÅÄ·»¤µ¤ó¤È¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Èà¤«¤é¥¢¥Õ¥¿ー¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¥Þ¥À¥à¾®ºå¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤ÎÔìÅÄÉòÆº¼òÅ¹¡Ê¤¿¤À¤Ö¤É¤¦¤·¤å¤Æ¤ó¡Ë¤Ø¡£ÔìÅÄÉòÆº¼òÅ¹¤Ï¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡×¤òºé¤µ¤ó¤¬Ëè²óÃíÊ¸¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¥Ðー¡£¿·´´Àþ¥â¥Áー¥Õ¤Î¥×¥ìー¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Ë¡¢ºé¤µ¤ó¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ£ÅÄ·»¤µ¤ó¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤Î¤¤¤í¤Ï¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡Ù¤Ï¡¢11·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
