¡Ö¤Ê¤ó¤«¸ÄÀÅª¤Ê¿Í¤¤¿¡×²ÖÆ»¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿36ºÐÎÏ»Î¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼ ¡Ö36ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎ½Å²¶¤è¤ê·Ú¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ12Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÖÆ»¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿36ºÐ¤Î¡È¸ÄÀÇÉ¡ÉÎÏ»Î
¡¡²ÖÆ»¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¤Þ¤ë¤Ç°ìÈÌ¿Í¡É¤ÊÂÎ·¿¤Î36ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ·Ñ²èÌÌ¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¸ÄÀÅª¤Ê¿Í¤¤¿¡×¡Ö36ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎ½Å²¶¤è¤ê·Ú¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½øÆóÃÊÈ¬½½È¬ËçÌÜ¡¦±§ÎÜÆÒ¡Ê¼°½¨¡Ë¡£Ê¿À®¸µÇ¯¡Ê1989Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì36ºÐ¤Î±§ÎÜÆÒ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å60.6¥¥í¤È°ìÈÌÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤ÎÎÏ»Î¤À¡£»ÍÆüÌÜ¡¢½øÆóÃÊ¶å½½»°ËçÌÜ¡¦À¥¸ÍË¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤È½øÆóÃÊ¶å½½»°ËçÌÜ¡¦ÁóÇµ½Ù¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Î¼èÁÈÄ¾Á°¡¢Ãæ·Ñ²èÌÌ¤Ë±§ÎÜÆÒ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÖÆ»±ü¤ÇåºÎï¤Ê»Í¸Ô¤òÆ§¤ß¡¢Âç¤¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤«¤éÆþ¾ì¤·¤Æ¤¤¿±§ÎÜÆÒ¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¸ÄÀÅª¤Ê¿Í¤¤¿¡×¡Ö¤¬¤ê¤¬¤ê¡×¡Ö¤Û¤½¡×¡ÖÂÎ½Å²¶¤è¤ê·Ú¤¤¡×¤È¶Ã¤¯»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤¬¤é¼ã¡¹¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¡Ö36ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢½øÆóÃÊ¶å½½ËçÌÜ¡¦Ï²Â®ÉðÂ¢¡ÊÉðÂ¢Àî¡Ë¤ÈÂÐ·è¤·¤¿±§ÎÜÆÒ¡£Î©¤Á¹ç¤¤ÁÇÁá¤¯Àø¤ê¹þ¤à¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¹¶¤á¤ò¸«¤»¤¿±§ÎÜÆÒ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï²Â®ÉðÂ¢¤ËÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹ë²÷¤ÊÅê¤²¤ò¿©¤é¤¤¡¢´ó¤êÅÝ¤µ¤ì¤Æ2ÇÔÌÜ¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿Ï²Â®ÉðÂ¢¤Ï1¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢À¥¸ÍË¤ÈÁóÇµ½Ù¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¥¸ÍË¤¬ÁóÇµ½Ù¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¤Ç²¼¤·¤Æ1¾¡ÌÜ¡£ÁóÇµ½Ù¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë